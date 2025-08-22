Gabon: Audience - Le pays et les Nations Unies renforcent leur partenariat pour les réformes

Le Ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions, François Ndong Obiang, a reçu en audience la Coordinatrice résidente par intérim du Système des Nations Unies au Gabon, Dr. Marie-Reine Chirezi Fabry, l'objectif étant de consolider l'appui du système onusien aux réformes engagées par le Gabon.

Au cours de cette rencontre, la représentante des Nations Unies a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner le pays dans la mise en oeuvre de ses réformes, notamment à travers la mobilisation de ressources et d'expertises.

De son côté, le membre du gouvernement a présenté les principales priorités nationales en matière d'appui, en mettant l'accent sur la protection et les droits de l'enfant, la justice, la formation et les nouvelles orientations professionnelles. Il a également souligné l'urgence de mettre en place des mécanismes de la Ve République, indispensables à une meilleure organisation institutionnelle et administrative.

Cette rencontre a également été marquée par la remise au Ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions, le rapport annuel des Nations Unies, témoignant de la volonté de renforcer la coopération et la transparence dans le suivi des actions communes.

Une rencontre qui illustre la volonté commune du Gabon et des Nations Unies de bâtir un partenariat renforcé, au service de réformes ambitieuses, porteuses de progrès et de bien-être pour les citoyens, conformément à l'impulsion donnée par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Brice clotaire Oligui Nguema.