Tunisie: Tunis se prépare à la saison des pluies - Le gouverneur appelle à des mesures préventives renforcées

Le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, a présidé une réunion du Comité régional de prévention des catastrophes et d'organisation des secours, consacrée aux préparatifs en vue de la prochaine saison des pluies et aux mesures à prendre face aux risques climatiques attendus durant l'automne et l'hiver.

À cette occasion, il a souligné l'importance d'une coordination rigoureuse entre toutes les structures concernées afin d'assurer la pleine mobilisation des moyens humains et matériels inscrits dans le plan régional de gestion des catastrophes. Il a insisté sur la nécessité de vérifier la disponibilité des équipements, de garantir leur bon fonctionnement et d'étab

lir des plans d'intervention dans les zones identifiées comme sensibles aux inondations, notamment les quartiers résidentiels, les zones industrielles et les sites touristiques.

Le gouverneur a appelé à l'organisation de permanences spécifiques et a donné les instructions suivantes :

Tenue de réunions des comités locaux de prévention et de secours dans les délégations, sous la responsabilité des délégués locaux.

Accélération du curage et du nettoyage des oueds, canalisations et ouvrages hydrauliques, en particulier ceux orientés vers Sebkhet Sejoumi, par les services compétents : l'ONAS (assainissement), les directions régionales de l'agriculture, de l'équipement, les municipalités concernées et la direction des ressources en eau urbaine.

Renforcement du système de propreté urbaine pour éviter l'engorgement des réseaux d'évacuation avant les premières pluies.

Inspection des centres d'hébergement d'urgence afin d'en garantir la fonctionnalité et l'équipement nécessaire.

Lancement de campagnes de la police municipale pour éliminer les gravats et déchets de construction entassés sur la voie publique, avec des actions de sensibilisation et de répression contre les comportements portant atteinte à l'environnement.

Organisation d'exercices de simulation impliquant l'ensemble des intervenants afin de tester leur niveau de préparation.

Mise à jour du stock stratégique de produits de première nécessité (aliments, couvertures, matelas) avec un dispositif de distribution rapide en cas d'urgence.

Suivi régulier de l'état d'avancement des travaux de curage et d'entretien, ainsi que de l'application des recommandations issues de cette réunion.

Imed Boukhris a conclu en appelant l'ensemble des intervenants à une vigilance accrue, une coordination continue et une réactivité maximale afin de prévenir tout risque et garantir la sécurité des citoyens pendant la saison des pluies.