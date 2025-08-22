Tunisie: Flottille 'Soumoud' - Une campagne de dons pour soutenir la participation tunisienne à la mission vers Gaza

22 Août 2025
La Presse (Tunis)

La flottille maghrébine « Soumoud » a annoncé, ce vendredi, le lancement d'une campagne nationale de collecte de fonds destinée à soutenir la participation tunisienne à la Flottille mondiale pour Gaza, une initiative internationale visant à briser le blocus imposé à la bande de Gaza.

La campagne, qui se déroulera du 22 août au 4 septembre 2025, aura lieu chaque jour de 9h00 à 19h00 au siège de l'initiative, situé au 61, rue de la Gare à Tunis. Les fonds collectés seront essentiellement consacrés à l'acquisition et à l'équipement de navires qui prendront part à la mission humanitaire.

Dans un communiqué publié ce jour, les organisateurs ont précisé que seuls les citoyens tunisiens munis d'une carte d'identité nationale pourront effectuer un don. Aucune contribution anonyme ni paiement par chèque bancaire ne sera acceptée, dans un souci de transparence.

La collecte sera effectuée uniquement au siège de la campagne, par deux personnes habilitées portant un badge officiel, sous la supervision d'un expert-comptable et d'un huissier de justice. Chaque donateur devra présenter une carte d'identité nationale ou un passeport en cours de validité, et recevra un récépissé comportant ses informations personnelles, le montant versé et le numéro de pièce d'identité.

Les organisateurs ont également assuré que les fonds excédentaires, une fois les frais liés à la flottille couverts, seront reversés au bureau de l'UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies) à Gaza.

Pour rappel, les préparatifs logistiques de la Flottille mondiale pour Gaza sont déjà en cours. Le départ des navires est prévu pour le 31 août 2025 depuis l'Espagne, et le 4 septembre depuis la Tunisie.

