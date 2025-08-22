Tunisie: Saison des olives 2025/2026 - Des indicateurs très positifs pour la Tunisie selon le ministre de l'Agriculture

22 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Becheikh, a fait part d'un bilan très encourageant concernant la prochaine saison des olives.

Lors de la réunion du Conseil national de l'olive tenue vendredi 22 août 2025, il a souligné les avancées du processus d'exportation ainsi que les indicateurs mondiaux de production et des prix. Cette rencontre a également permis d'examiner le programme des actions et mesures prévues pour garantir le succès de la saison 2025-2026.

Au terme des échanges, le ministre a indiqué que toutes les propositions formulées seront prises en considération. Il a insisté sur l'importance d'une collaboration étroite entre tous les acteurs concernés afin de corriger les lacunes constatées lors de la saison précédente. Ezzedine Becheikh a également appelé à un renforcement de la coordination et à une intervention rapide pour assurer un déroulement optimal de la campagne.

Le ministre a rappelé que les exportations tunisiennes d'huile d'olive ont atteint 239 000 tonnes pour la saison 2025/2026, ce qui représente une progression significative de 35 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cette performance souligne la position stratégique de la Tunisie sur le marché international de l'huile d'olive.

