Tunisie: Saison des olives 2025/2026 - Des indicateurs très positifs pour la Tunisie selon le ministre de l'Agriculture

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Becheikh, a fait part d'un bilan très encourageant concernant la prochaine saison des olives.

Lors de la réunion du Conseil national de l'olive tenue vendredi 22 août 2025, il a souligné les avancées du processus d'exportation ainsi que les indicateurs mondiaux de production et des prix. Cette rencontre a également permis d'examiner le programme des actions et mesures prévues pour garantir le succès de la saison 2025-2026.

Au terme des échanges, le ministre a indiqué que toutes les propositions formulées seront prises en considération. Il a insisté sur l'importance d'une collaboration étroite entre tous les acteurs concernés afin de corriger les lacunes constatées lors de la saison précédente. Ezzedine Becheikh a également appelé à un renforcement de la coordination et à une intervention rapide pour assurer un déroulement optimal de la campagne.

Le ministre a rappelé que les exportations tunisiennes d'huile d'olive ont atteint 239 000 tonnes pour la saison 2025/2026, ce qui représente une progression significative de 35 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cette performance souligne la position stratégique de la Tunisie sur le marché international de l'huile d'olive.