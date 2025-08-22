Tunisie: Les interventions de la Banque centrale reculent à 13,7 milliards de dinars en 2024

Les interventions de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) sur le marché monétaire ont enregistré une baisse en 2024, s'établissant en moyenne à 13,688 milliards de dinars, contre 14,604 milliards un an plus tôt, selon le rapport annuel de la BCT pour l'exercice 2024.

Cette réduction a concerné presque tous les instruments, notamment les opérations principales de refinancement qui ont diminué de 2,531 milliards de dinars, les opérations de refinancement à plus long terme d'un mois qui ont reculé de 244 millions de dinars, ainsi que les swaps de change à des fins de politique monétaire, en baisse de 14 millions de dinars.

À l'inverse, les opérations d'achats fermes ont été renforcées en 2024, augmentant de 1,649 milliard de dinars. Il convient également de souligner que la BCT a introduit en octobre 2024 un nouvel instrument de refinancement à plus long terme d'une durée de six mois, qui a représenté une enveloppe annuelle moyenne de 234 millions de dinars.

Grâce à ces interventions, la Banque Centrale a pu répondre à la quasi-totalité des besoins en liquidité des banques, limitant ainsi le déficit moyen sur le marché monétaire à 176 millions de dinars en 2024, contre 293 millions en 2023.

Ce rapport annuel a été remis le 20 août 2025 par le gouverneur de la BCT, Fathi Zouhair Nouri, au président de la République, Kaïs Saïed.