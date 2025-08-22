Tunisie: Les interventions de la Banque centrale reculent à 13,7 milliards de dinars en 2024

22 Août 2025
La Presse (Tunis)

Les interventions de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) sur le marché monétaire ont enregistré une baisse en 2024, s'établissant en moyenne à 13,688 milliards de dinars, contre 14,604 milliards un an plus tôt, selon le rapport annuel de la BCT pour l'exercice 2024.

Cette réduction a concerné presque tous les instruments, notamment les opérations principales de refinancement qui ont diminué de 2,531 milliards de dinars, les opérations de refinancement à plus long terme d'un mois qui ont reculé de 244 millions de dinars, ainsi que les swaps de change à des fins de politique monétaire, en baisse de 14 millions de dinars.

À l'inverse, les opérations d'achats fermes ont été renforcées en 2024, augmentant de 1,649 milliard de dinars. Il convient également de souligner que la BCT a introduit en octobre 2024 un nouvel instrument de refinancement à plus long terme d'une durée de six mois, qui a représenté une enveloppe annuelle moyenne de 234 millions de dinars.

Grâce à ces interventions, la Banque Centrale a pu répondre à la quasi-totalité des besoins en liquidité des banques, limitant ainsi le déficit moyen sur le marché monétaire à 176 millions de dinars en 2024, contre 293 millions en 2023.

Ce rapport annuel a été remis le 20 août 2025 par le gouverneur de la BCT, Fathi Zouhair Nouri, au président de la République, Kaïs Saïed.

Lire l'article original sur La Presse.

