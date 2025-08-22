Afrique: Ticad 9 - La Tunisie au coeur de la coopération nippo-africaine

La Ticad 9 reste le forum multilatéral d'envergure consacré à la croissance, à la paix et à la prospérité de l'Afrique. Ce rendez-vous triennal, tenu du 20 au 22 août 2025 à Yokohama, au Japon, sur le thème : « Coopération pour des solutions innovantes avec l'Afrique », et qui a réuni chefs d'Etat, responsables institutionnels, organisations internationales, acteurs économiques et société civile autour de projets de coopération concrets, traite les thématiques allant de l'industrialisation à la santé publique, en passant par l'infrastructure, l'éducation, l'environnement et la sécurité alimentaire.

Le sommet de Tokyo sera marqué par des annonces en faveur de la transition énergétique, de la digitalisation et du renforcement des chaînes de valeur africaines.

Cette conférence internationale, organisée par le gouvernement japonais en partenariat avec des institutions, telles que l'Union africaine, les Nations unies et la Banque mondiale, demeure, depuis sa création en 1993, un forum clé pour la collaboration entre le Japon et l'Afrique, axée sur le développement durable et la coopération économique.

L'objectif principal est de soutenir la croissance économique, promouvoir les investissements japonais en Afrique dans des secteurs tels que les infrastructures, l'énergie, l'agriculture et les technologies numériques.

Il s'agit également de renforcer les capacités industrielles locales pour stimuler les exportations africaines, encourager le développement social et d'aborder les défis liés à la gouvernance, à la sécurité et à la résilience face aux crises (conflits, changement climatique).

Opportunités économiques

Cet évènement aura aussi des avantages pour l'Afrique. En effet, les entreprises japonaises peuvent investir dans des projets de grande envergure dans le continent, créant des emplois locaux et stimulant la croissance économique. Autre avantage qui consiste en la collaboration dans les domaines de l'innovation et des technologies, contribuant à la modernisation des industries africaines.

Des partenariats pourront aussi améliorer les standards de production et permettre l'exportation vers des marchés asiatiques et mondiaux.

Pour le Japon, l'Afrique est riche en matières premières, cruciales pour les industries japonaises (comme les métaux rares pour les technologies). Avec une population en forte croissance, l'Afrique représente un vaste marché pour les biens de consommation et les services japonais.

En ce qui concerne les entreprises africaines, elles peuvent nouer des partenariats avec des firmes japonaises pour bénéficier de leur expertise et de leurs réseaux.

La « Ticad 9 » est donc une opportunité clé pour le Japon, l'Afrique et les entreprises des deux continents de travailler ensemble pour un avenir partagé et prospère.

Tunisie : engagement réaffirmé

La participation de la Tunisie à ce Sommet, par la Cheffe du gouvernement, sera une occasion renouvelée pour renforcer la coopération multilatérale et explorer de nouveaux partenariats. La participation de la Tunisie revêt une importance particulière, d'autant qu'elle avait accueilli la huitième édition du sommet « Ticad » à Tunis en 2022. Elle réaffirme à cette occasion son engagement pour une vision commune du développement en Afrique, fondée sur une approche inclusive, innovante et solidaire.

Pour rappel, la Ticad 8 était une opportunité pour la Tunisie pour jouer un rôle important dans les pays avec lesquels elle entretient des relations privilégiées, surtout en Afrique de l'Ouest. C'était aussi l'occasion pour explorer, approfondir et valoriser les opportunités de triangulation gagnant-gagnant, Asie-Afrique-Europe, Amérique-Afrique-Europe, et même Amérique-Afrique-Asie, ouvertes par le nouveau contexte international et régional et par la nouvelle attractivité de l'Afrique.

Les opérateurs économiques s'accordent à dire que l'Afrique est la plus grande zone prometteuse du XXIe siècle. Dans sa diversité, le continent dispose d'un potentiel reconnu par les différents spécialistes qui lui permet, une fois bien exploité, de sortir de la spirale du sous-développement. La Tunisie peut jouer un rôle important dans les pays avec lesquels elle entretient des relations privilégiées.

L'Afrique est devenue aujourd'hui un fournisseur important d'énergie fossile. La croissance démographique, l'amélioration du niveau de vie dans le monde et l'entrée d'acteurs massifs, comme la Chine et l'Inde, dans la chaîne globale de production industrielle créent une demande explosive pour ces ressources. Ce qui engendre une ruée vers l'Afrique dans la compétition pour ces ressources limitées. Elle suscite une situation de pression sévère sur les ressources et sur l'environnement.

« Ticad 9 » permet aussi d'élargir le partenariat économique entre le Japon, la Tunisie et l'Afrique. D'ailleurs, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a proposé, lors de sa rencontre avec le Président de l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica), Akihiko Tanaka, à Yokohama, l'organisation d'un forum économique tuniso-japonais en 2026, afin de renforcer la coopération et le partenariat entre les deux pays.

« Ce forum, qui pourrait avoir lieu dans l'un des deux pays, permettra d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans divers domaines et de renforcer le travail commun tout en s'appuyant sur les technologies émergentes, et ce, conformément aux exigences de développement pour la période 2026-2030 et aux choix et priorités de la Tunisie ».

Et d'ajouter que « les projets bilatéraux sont en cours d'évaluation en vue de surmonter les difficultés rencontrées, outre la proposition d'autres projets ».