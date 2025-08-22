Tunisie: Fathi Zouhair Nouri - 'La Tunisie peut renforcer sa croissance en 2025 malgré un contexte mondial incertain'

Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fathi Zouhair Nouri, a exprimé un optimisme mesuré quant aux perspectives économiques du pays pour l'année 2025, estimant que la Tunisie pourrait renforcer sa croissance économique malgré un contexte international marqué par l'instabilité et l'incertitude.

Dans son allocution publiée dans le rapport annuel 2024 de la BCT, Nouri a souligné que la résilience progressive de l'économie tunisienne face aux chocs mondiaux, conjuguée à une bonne campagne agricole, à la reprise du secteur touristique et à l'amélioration des activités minières, devrait soutenir l'accélération de la croissance en 2025.

Toutefois, il a mis en garde contre le ralentissement économique dans la zone euro - principal partenaire commercial de la Tunisie - qui pourrait affecter la performance des industries manufacturières exportatrices.

Inflation en recul, mais vigilance maintenue

Le gouverneur a indiqué que la baisse de l'inflation en 2024 a permis à la BCT d'abaisser son taux directeur de 50 points de base, le 26 mars 2025, pour le fixer à 7,5 %. Il a cependant averti que la trajectoire future de l'inflation reste entourée d'incertitudes et de risques haussiers, tels que la hausse des prix des matières premières, l'augmentation des coûts salariaux, les déséquilibres des finances publiques et la pression sur les ressources en eau.

Face à ces défis, la BCT continuera d'adopter une approche prudente et restera vigilante, prête à intervenir pour préserver la stabilité des prix et garantir l'équilibre économique et financier du pays. Elle poursuivra également ses efforts de coordination entre politique monétaire et politique budgétaire, dans une perspective de construction d'une économie résiliente et inclusive.

Résultats contrastés en 2024

L'économie tunisienne a enregistré en 2024 une croissance modérée de 1,4 %, après une contraction en 2023. Cette amélioration a été portée par un bon rendement agricole lié à des conditions climatiques favorables et par la reprise des services marchands, en particulier le tourisme. Ces gains ont compensé la contre-performance du secteur industriel, touché par la faiblesse de la demande dans la zone euro et les difficultés du secteur extractif.

Le taux de chômage a légèrement reculé pour atteindre 16 % à la fin du troisième trimestre 2024, contre 16,4 % un an auparavant, une baisse jugée insuffisante pour absorber pleinement la demande sur le marché du travail.

La BCT a en outre salué la maîtrise du déficit courant, réduit à 1,5 % du PIB en 2024, contre 2,2 % en 2023, grâce notamment à la hausse des recettes touristiques et des transferts des Tunisiens résidant à l'étranger. Les réserves en devises ont atteint 27,3 milliards de dinars, soit l'équivalent de 121 jours d'importation, un niveau stable par rapport à l'année précédente.

Le déficit budgétaire, hors dons, s'est resserré à 6 % du PIB, tandis que l'endettement public a reculé à 81,2 % du PIB, contre 84,6 % en 2023, soit une baisse de 3,4 points de pourcentage.

Le gouverneur a conclu en soulignant que la fragilité de l'environnement mondial, alimentée par les tensions géopolitiques et le retour des politiques protectionnistes, pourrait peser sur la croissance mondiale en 2025, affectant les chaînes de valeur et la confiance des investisseurs.