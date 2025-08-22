Tunisie: Festival international du théâtre expérimental du Caire - Expérimenter la scène, réinventer le mythe

Du 1er au 8 septembre 2025, le théâtre expérimental investit la scène égyptienne avec une nouvelle édition du Festival international du Caire. Entre mythe pharaonique, innovations scéniques et ouverture internationale, l'événement s'affirme comme une plateforme incontournable de la création contemporaine.

Le Festival international du théâtre expérimental du Caire tiendra une conférence de presse le dimanche 24 août pour annoncer les détails de sa 32e édition, prévue du 1er au 8 septembre 2025. L'événement s'annonce particulièrement ambitieux, mêlant patrimoine, innovation et ouverture au monde.

La conférence réunira les principales figures de l'organisation : Dr Samah Meheran, président du festival, Dr Mohamed El-Shafie, coordinateur général, et Dr Dina Amin, directrice du festival, aux côtés de plusieurs membres du comité supérieur. Le metteur en scène Walid Aouni, qui signe le spectacle d'ouverture, sera également présent.

Lors de cette conférence, seront dévoilés les axes de réflexion de cette édition, la liste des spectacles participants, les critères de sélection, ainsi que les noms des artistes honorés lors de la cérémonie d'ouverture. Le jury international, composé de figures majeures du théâtre venues d'Egypte et d'ailleurs, sera également présenté, tout comme les ateliers artistiques programmés en parallèle du festival.

Créé en 1988 à l'initiative du ministère égyptien de la Culture, le festival s'est imposé au fil des années comme une plateforme majeure pour le théâtre expérimental dans le monde arabe et à l'international. Il ambitionne de favoriser les échanges interculturels, tout en faisant découvrir au public égyptien les formes les plus contemporaines du théâtre mondial. En retour, il sert également de vitrine pour les créations arabes, mettant en lumière la vitalité et la diversité du théâtre régional.

Pour incarner visuellement cette nouvelle édition, le festival a dévoilé son affiche officielle, conçue par l'artiste Mostafa Awad. S'inspirant de la statue d'Horus, symbole de puissance et de protection dans l'Égypte ancienne, l'artiste y mêle éléments historiques et langage graphique contemporain. En arrière-plan, une scène de théâtre illustre le coeur du festival : un espace ouvert à l'innovation scénique.

Les couleurs vives, empruntées aux fresques des temples pharaoniques, insufflent une énergie vibrante tout en rappelant les racines culturelles égyptiennes. Awad précise avoir eu recours à des technologies d'intelligence artificielle dans la conception, qu'il considère comme des outils complémentaires à la créativité humaine, à l'instar des logiciels de graphisme traditionnels.

Moment fort de l'édition, le spectacle d'ouverture, intitulé « La victoire d'Horus », sera présenté le 1er septembre sur la grande scène de l'Opéra du Caire. Mis en scène par Walid Aouni, il transpose un mythe pharaonique dans une esthétique contemporaine. L'oeuvre est inspirée d'un manuscrit datant de l'époque ptolémaïque, gravé sur les murs du Temple d'Edfou, relatant le combat entre Horus, dieu du ciel, et Seth, dieu du chaos, pour le trône d'Égypte.

Le spectacle, dont la dramaturgie est signée Mohamed Samir El-Khatib, professeur à l'université Ain Shams, mêle textes anciens tels que les « Textes des Pyramides » ou le « Livre des Morts » à des techniques modernes : vidéo mapping, danse dramatique, et chorégraphie visuelle. Le récit s'articule autour de trois dimensions temporelles,mythe, antiquité ptolémaïque, et époque contemporaine, reliées par le regard d'un archéologue qui traverse les époques.

En accueillant chaque année des créateurs venus des cinq continents, le festival renforce sa position de carrefour culturel et artistique, tout en célébrant l'audace et l'innovation sur scène. La 32e édition s'annonce à la fois spectaculaire et réflexive, fidèle à l'esprit expérimental qui fait sa renommée.