Tunisie: 6e édition du festival Massarat du théâtre à Mahdia - Histoire, mer et passion théâtrale

Dans une vision résolument tournée vers l'avenir, Houssem Ghribi exprime un rêve audacieux mais profondément sincère et légitime : « Notre ambition est de faire de Mahdia un rendez-vous aussi important que le festival d'Avignon pour le Monde arabe. La ville a le charme, l'histoire, la mer, les infrastructures et surtout une culture basée sur la curiosité et le désir de découverte. Il ne nous manque qu'un soutien solide», déclare-t-il.

La ville de Mahdia s'apprête à accueillir, du 24 au 28 août 2025, la 6e édition du Festival Massarat du théâtre, placée cette année sous le signe de l'hommage au grand artiste Fadhel Jaziri. À quelques jours du lancement, une conférence de presse s'est tenue en présence de M. Moez Khraief, délégué régional aux affaires culturelles, ainsi que d'un large public de journalistes, artistes et membres de la société civile.

Durant cette conférence, le directeur du festival, Houssem Ghribi, également à la tête du Centre des arts dramatiques et scéniques de Mahdia, a dévoilé les grandes lignes de cette édition : des spectacles pour adultes et enfants, un espace « Massarat de l'enfant et de l'imaginaire», des représentations en salle comme en plein air, ainsi que des ateliers de formation et des masterclass autour des métiers du théâtre.

Parmi les spectacles phares et très attendus « Jacaranda », une production du théâtre national tunisien, mise en scène Nizar Saidi, texte de Abdelhalim Messaoudi, « Bi ridhak» de Lassaad Salaani, production du théâtre natioal aussi, « Ad Vitam » de Leila Toubel, «14/11 » de Moez Ghdiri produite par le Théâtre de l'Opéra) et « Trous noirs » de Imed El May pour la clôture. Le festival sort aussi des sentiers battus en s'ouvrant pour la première fois à la ville de Rejiche, qui accueillera des spectacles de rue et des représentations dédiées au jeune public, à l'espace ZED dirigé par l'artisite Jamel Aroui.

En plus des représentations théâtrales qui meublent les soirées, deux stages sont programmés : « Du corps à l'incarnation » encadré par Hassen Mouadhen. Un atelier technique sur les métiers de la scène, destiné aux étudiants de l'Institut supérieur des arts et métiers de Mahdia.

Comme chaque édition, Massarat, pour sa 6e édition, rend hommage à Mohamed Kraïa, Hédi Sayoud, deux piliers du théâtre régional, ainsi qu'au Dr Abdelhalim Messaoudi, directeur de l'Institut supérieur d'art dramatique de Tunis.

Le choix de l'été n'est pas anodin. Il s'agit, selon Ghribi, de casser les préjugés selon lesquels le théâtre n'a pas sa place en saison estivale. Dès la première édition, le public a répondu présent et le festival s'est imposé comme un rendez-vous artistique majeur en dehors de la capitale.

Massarat est plus qu'un festival. C'est un projet de territoire, un espace de rencontre entre professionnels et amateurs, entre jeunes diplômés et figures consacrées, entre création artistique et ancrage local. « Massarat est né d'un questionnement : et si nous réunissions les différentes esthétiques tunisiennes dans un même espace, pour interroger les modèles de production et encourager le dialogue entre générations?», explique le directeur. Mais malgré une reconnaissance grandissante, Massarat est encore freiné par des moyens financiers limités. D'ailleurs, «nous avons reçu plus de 35 candidatures, mais le budget nous oblige à restreindre notre programmation à cinq jours uniquement ».

Du 24 au 28 août, la médina, les places publiques et les salles de Mahdia vibreront au rythme du théâtre. Massarat est une invitation à rêver, à débattre, à créer et, surtout, à croire au potentiel immense de la culture dans les régions.