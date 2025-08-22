Tunisie: CA - Un premier moment de vérité

Face au coleader zarzissien, le CA de Benzarti est devant une épreuve de vérité.

Les trois points acquis à Sousse devant l'Etoile étaient bons à prendre pour un CA certes pas impressionnant, mais tenace et gagneur. L'équipe de Benzarti est encore en rodage, les choix semblent plus ceux de la saison dernière vu qu'une bonne partie des recrues n'est pas encore disponible. Et malgré une préparation perturbée et un effectif instable et décimé, les six points engrangés en deux matches peuvent occulter tous ces maux.

Ce sera cet après midi un test-référence contre l'ESZ, coleader du CA. Un choc plus qu'important pour les équipiers de Chaouat qui savent qu'une troisième victoire de suite leur fera tant de bien en ce début de saison. L'adversaire est une équipe ambitieuse qui a appris à rivaliser avec ténacité contre les favoris. A Radès tout à l'heure, le public clubiste sera nombreux pour soutenir son équipe, mais aussi pour exercer sa pression sur des joueurs qui n'ont qu'à se surpasser.

Des changements ? Un ou deux postes grand maximum. Khadhraoui, généreux en phase défensive, mais encore perdu devant, pourrait rester sur le banc. Même si Mesmari, joueur que Benzarti aime, peut ne pas commencer après avoir été touché au visage face à l'Etoile ( choc devant Hnid en fin de match), et cela serait favorable à Khadhraoui.

Un autre joueur qui fournit des efforts, mais qui reste individuel et pas aussi déterminant, balle au pied, Ait Malek qui devrait changer de vocation. Ce n'est pas le milieu créateur qui peut distribuer le jeu, c'est plutôt un ailier qui peut piquer vers l'axe et apporter le danger. Ce n'est pas, cependant, le genre de joueur qu'on peut sacrifier compte tenu de sa mobilité.

Face à l'ESZ, Chaouat continuera de mener l'attaque. Il reste un joueur très efficace devant les buts. Le milieu ? Maillon faible de l'équipe la saison dernière, Benzarti ne semble pas gêné et continue d'accorder sa confiance à Zemzmi et Sghaier. Les deux ont joué assez bien samedi dernier malgré un bon nombre de mauvaises passes. Ils seront reconduits. Qui sera à leurs côtés ? Ait Malek comme premier choix, mais aussi Sadok Mahmoud si le premier avance à gauche.

En défense, pas question de changer quoi que ce soit, Yefreni, auteur d'un grand match contre l'Etoile, gagne en confiance, alors que Zaâlouni et Ben Ali (assez prenable dans les duels), Ben Abda et Ali Youssef ( toujours ce flou à propos de son avenir), continueront à jouer d'entrée. Ce match est très intéressant à suivre, étant donné la valeur de l'adversaire. Le CA sera bien sollicité dans tous les aspects du jeu. A Zaâlouni et ses équipiers de rester sobres et de monter en grade.