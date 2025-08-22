Tunisie: CSS - Le défi de Mohamed Kouki...

Le CSS doit arracher sa première victoire pour reconquérir un public qui a du mal à digérer la déception des deux premiers matches.

Cinq points de perdus en deux matches, c'est trop pour une équipe qui veut revenir en première ligne et jouer les premiers rôles en tant que prétendant sérieux pour le titre. Après les deux rencontres contre l'ESZ ( défaite par 2 à 1 ) et le CAB ( nul heureux par 1 à 1 dans les arrêts de jeu ), le CSS a très mal entamé sa saison. Son match d'aujourd'hui contre l'équipe du Bassin minier de Métlaoui est d'une importance capitale.

L'objectif pour Mohamed Kouki ne peut être que les trois points du succès pour sortir la tête de l'eau. Mohamed Kouki est le premier à reconnaître que ses joueurs et lui « auraient pu faire un bien meilleur début de parcours». Même s'il refuse qu'on lui fasse porter le chapeau et endosser l'entière responsabilité. «C'est vrai que les rouages de l'équipe ne sont pas encore bien huilés et qu'au niveau du collectif, il y a encore un tas de correctifs à apporter.

C'est vrai aussi que le 3 - 4 - 3 n'est pas peut- être, en ce moment du moins, le système approprié pour un groupe où certains joueurs ne sont pas au top physiquement pour pouvoir bien faire leur boulot au niveau défensif et offensif. Mais en dépit de tous ces reproches qu'on me fait, toutes ses lacunes auraient pu être compensées par une meilleure application des joueurs sur le terrain et par une plus grande rigueur et discipline dans le jeu. Ce qui n'a pas été, à mon grand dam, le cas», a- t- il affirmé.

Une chance pour redresser la situation

Ce match contre l'ESM est donc pour Mohamed Kouki une réelle opportunité afin de faire retourner le vent en sa faveur. Comment s'y prendra-t-il pour sauver sa peau ? Corrigera-t-il le système incriminé par le retour au 4-2- 3-1 qui lui a évité le naufrage à Bizerte ? Tout le laisse penser, surtout que Ali Mâaloul, sur qui il a essayé de faire reposer le 3 - 4 - 3 défaillant, sera absent pour blessure confirmée.

Hichem Baccar sortira de l'axe central de la défense pour évoluer comme arrière gauche où il s'exprime mieux. Kévin Mondeka, qui a donné de l'assurance à la charnière centrale, sera cette fois aligné d'entrée. Rayan Derbali sera repositionné comme joueur de couloir droit. L'entrejeu sera aussi plus musclé avec Hasamadou Ouédraogo comme demi défensif de ratissage, après le mois de repos que devra observer Ammar Tayfour, pour épauler Firas Sekkouhi dans cette zone. Il faudra, néanmoins, trancher entre Mohamed Trabelsi et Mohamed Absi pour compléter le triangle du milieu.

En attaque, ce sera une formule à trois, Willy Onana s'impose comme pilier. Entre Youssef Becha, qui a déçu par sa prestation modeste dans les deux premières rencontres, et Travis Mutyaba, qui s'est éteint dans la furia des Cabistes, il va falloir également faire le choix. Omar Ben Ali continuera, lui, de porter le lourd fardeau d'avant-centre isolé dans l'attente de l'engagement d'un numéro 9 poids lourd qui sera, à coup sûr, étranger.