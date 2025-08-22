Tunisie: Le pays a confiance en ses jeunes

Rien ne vaut la sensibilisation continue des jeunes et leur éducation au respect des valeurs cardinales qui sont le ciment de tout édifice social, loin de toute tendance à imposer aux générations montantes des pratiques qu'elles jugent, malheureusement, désuètes à notre époque. Et aussi en évitant de recourir aux méthodes violentes ou aux menace qui ne génèrent généralement que davantage de violence et d'actes de rébellion qu'on risque de ne plus pouvoir maîtriser.

Ainsi, et dans l'objectif de faire face à la déferlante d'actes d'agression dont sont victimes, ces derniers jours, le métro et les nouveaux bus de transport public fraîchement importés, l'on observe que le gouvernement tunisien a opté, comme à son habitude et sur instructions du Chef de l'Etat, pour la solution rationnelle qui distingue les pays développés.

En choisissant de dialoguer avec les jeunes impliqués ou plutôt manipulés dans les opérations de vandalisme (ayons le courage de préciser, contrairement aux rumeurs malveillantes, qu'elles sont limitées dans l'espace et le temps et n'ayant pas eu lieu uniquement dans les quartiers dits populaires) pour leur inculquer une valeur fondamentale: la citoyenneté active et participative, qui passe exclusivement par la préservation des biens publics et la contestation aussi légitime soit-elle, a ses propres règles.

Et le Chef de l'Etat, qui assume la responsabilité historique de concrétiser les aspirations du peuple conformément au pacte de confiance et d'avenir scellé librement entre les deux parties, l'a clairement confirmé à plusieurs reprises et ne se lasse pas de le répéter. En soulignant: «L'avenir de la Tunisie sera construit pour les jeunes et avec les jeunes, toutes franges confondues, librement et sereinement».

Et même s'il existe quelques dépassements ou certaines erreurs, le plus souvent oeuvre de manipulations inacceptables, la Tunisie demeure attachée à sa confiance en la capacité de sa jeunesse à sortir saine et sauve des incertitudes et à porter ses talents de créativité et d'imagination pour porter haut les couleurs nationales.