Tunisie: Marché monétaire - Le TMM reste stable autour de 8 % en 2024

22 Août 2025
La Presse (Tunis)

L'année 2024 a été marquée par une stabilité notable du Taux Moyen Mensuel du Marché Monétaire (TMM), qui s'est maintenu à des niveaux proches du taux directeur fixé à 8 %, selon le rapport annuel publié par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Le TMM a débuté l'année à 7,98 % avant de s'établir à 7,99 % à partir de juillet, niveau qu'il a conservé jusqu'à la fin de l'année. Une évolution qui, selon la BCT, traduit un équilibre soutenu des conditions monétaires, en cohérence avec la politique monétaire en vigueur.

Le Taux Moyen Pondéré (TMP) des opérations principales de refinancement (OPR) a, lui aussi, évolué de façon stable, affichant une moyenne annuelle de 8,01 %, alignée sur le taux directeur.

Cette stabilité des taux traduit une situation maîtrisée sur le plan monétaire et conforte la trajectoire prudente suivie par la BCT en matière de pilotage de la liquidité bancaire.

