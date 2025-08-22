Tunisie: Le marché interbancaire en blanc gagne en profondeur et réduit la pression sur la BCT

22 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le marché interbancaire tunisien continue sa consolidation avec une croissance soutenue de ses volumes et un recentrage net sur les opérations à vue, selon le rapport annuel 2024 de la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

L'encours moyen des transactions interbancaires en blanc a enregistré une hausse de 30,1 % sur un an, pour atteindre 3.450 MDT en fin d'exercice. La part des opérations au jour le jour a atteint 77,4 % des transactions, en forte progression par rapport aux 68,2 % observés en 2023.

Cette réallocation vers des maturités très courtes reflète un ajustement fin de la gestion de trésorerie par les banques, dans un contexte de liquidité relativement favorable. En parallèle, le ratio "encours moyen des transactions en blanc / VGR" a atteint un pic historique de 32,6 %, contre 11,3 % un an auparavant.

Pour les analystes, cette dynamique confirme un allègement structurel du recours des banques au refinancement de la BCT, traduisant un marché interbancaire plus autonome et fonctionnel.

