Tunisie: Stabilité monétaire en 2024 - Un TMM en ligne avec le taux directeur

L'année 2024 s'est caractérisée par une relative stabilité du Taux Moyen Mensuel du Marché Monétaire (TMM), évoluant à proximité du taux directeur (TD) maintenu à 8 %, souligne le rapport annuel 2024 de la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

En effet, le TMM a débuté l'année à 7,98 %, avant d'atteindre 7,99 % à partir de juillet 2024, niveau auquel il s'est maintenu jusqu'à la fin de l'année. Cette stabilité reflète un équilibre soutenu des conditions monétaires, en adéquation avec les orientations de la politique monétaire (Cf. Graphique 1-14).

Parallèlement, le Taux Moyen Pondéré (TMP) des opérations principales de refinancement (OPR) a également affiché une tendance stable tout au long de l'année 2024, évoluant systématiquement autour du taux directeur, avec une moyenne annuelle de 8,01 %, précise la même source.

S'agissant des transactions interbancaires, le rapport souligne que la tendance haussière des volumes, observée au cours des dernières années, s'est confirmée en 2024, tant sur le marché au jour le jour (« en blanc ») que sur celui des pensions livrées. L'encours mensuel moyen sur le marché en blanc a enregistré une croissance significative de 30,1 % par rapport à 2023.

Cette dynamique a été principalement portée par les opérations à vue, dont l'encours moyen a progressé de 47,6 %, atteignant 1.683 MDT contre 1.140 MDT une année auparavant. En revanche, les transactions à terme ont connu une légère contraction de 7,4 %, revenant de 532 MDT à 493 MDT.

Cette évolution témoigne d'une consolidation progressive du marché interbancaire en blanc, marquée par une préférence accrue pour les opérations à vue, précise la même source.

L'analyse de la structure de l'encours annuel moyen des opérations interbancaires en blanc durant l'année 2024 met en évidence la consolidation de la prédominance des transactions au jour le jour.

Celles-ci représentent 77,4 % de l'encours global des transactions interbancaires en blanc, contre 68,2 % en 2023, soit une augmentation de 9,2 points. Parallèlement, une diminution de l'encours moyen des opérations à terme a été observée pour la majorité des échéances.

Les échanges à une semaine ont notamment enregistré une baisse significative, leur part dans l'encours total des transactions en blanc passant de 6,1 % en 2023 à moins de 0,8 % en 2024.

Une tendance similaire a été constatée pour les opérations à un mois, dont la part a diminué à 14,1 % en 2024, contre 17,7 % l'année précédente.

Seules les transactions à deux mois ont connu une légère progression, leur part augmentant de 1,9 % à 3,2 %.

L'encours moyen des opérations interbancaires en blanc s'est établi à 16,6 %, en moyenne, par rapport au Volume Global de Refinancement (VGR) des banques auprès de la BCT, contre 11,3 % en 2023. Cela témoigne d'un allègement de la dépendance des banques vis-à-vis des ressources de la Banque Centrale, dans un contexte de liquidité relativement favorable sur le marché interbancaire.

Au cours de l'année 2024, l'encours moyen des transactions interbancaires en blanc a connu une augmentation notable, atteignant 3.450 MDT à la clôture de l'année. Cette dynamique a entraîné une hausse du ratio « encours moyen des transactions en blanc / VGR », qui a atteint son plus haut niveau des cinq dernières années, s'établissant à 32,6 %.

Cette évolution reflète, selon le rapport, une amélioration notable des conditions de liquidité sur le marché interbancaire, ainsi qu'une réduction de la pression sur les mécanismes de refinancement de la Banque Centrale.