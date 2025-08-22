Tunisie: ESZ - L'arme des contres

L'ESZ évoluera en équipe qui défend fort et qui riposte par des contre-attaques tranchantes.

Après deux victoires lors des deux premières journées de Ligue 1, l'entraîneur de l'ESZ, Anis Boujelbène, et sa bande sont bien partis pour une deuxième excellente saison. «C'est une grande responsabilité qui pèse désormais sur nos épaules car nous sommes devant le devoir d'enchaîner notre marche victorieuse», avoue Anis Boujelbène.

Le calendrier met sur son chemin pour cette troisième journée le CA ,qui a, lui aussi, le vent en poupe et un Faouzi Benzarti. «Un match à gros enjeu pour les deux équipes qui entendent conforter leur place au sommet du classement», précise Anis Boujelbène, tout confiant de pouvoir faire sensation à Radès et empocher son troisième succès d'affilée. «Nous sommes à armes égales au niveau mental avec nos adversaires, même si après le départ des gros calibres de notre effectif, ils possèdent une réelle avance sur nous.

Je n'ai pas à avoir des complexes sur ce plan. Ils nous attendent sans doute sur le pied de guerre», a-t-il confié à ses joueurs, lors des séances de préparation de cette épreuve de vérité avec les «Rouge et Blanc». Mais c'est sûr que l'entraîneur des Zarzissiens a pratiquement planifié le plan de jeu. Le système en 5-4-1 sera gardé, mais il sera plus verrouillé. L'objectif sera de faire céder le CA à la tentation de faire l'assaut du périmètre de vérité de Seifedfine Charfi et de le prendre par surprise par un jeu en contre rapide, tranchant par son efficacité. «Ils vont nous trouver sur toutes les balles, dans tous les duels, sans aucun mètre d'espace à leur concéder.

Nous allons les faire douter le plus longtemps possible dans l'espoir de les avoir à l'usure et ouvrir les premiers la marque et les faire courir derrière le score. Et, à ce jeu, nous sommes loin d'être vulnérables, pour ne pas dire imbattables», dévoile Anis Boujelbène sans prendre la précaution de cacher son plan de jeu. Ce sera donc une formation de départ avec un bloc hermétique, composé d'un double rideau défensif et d'un seul attaquant de pointe bien à l'affût et constamment aux aguets (Noêmen Rahmani).

Le portier Seifeddine Charfi sera protégé par un premier rideau avancé au milieu de terrain composé du quatuor Combassa, Khalfa, Chouchen, Kassab, devant une défense à cinq avec les Mahersi et Belkilani sur les côtés et Rjili, Diallo, Ghouma comme charnière centrale. Le piège parfait, selon Anis Boujelbène, pour faire tomber le CA qui sera forcé à se découvrir et à presser haut pour essayer de faire sauter le diabolique verrou des «Sang et Or» de Zarzis.