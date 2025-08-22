Tunisie: USM - Valider coûte que coûte

Les Bleus doivent s'efforcer de battre l'OB au Mustapha-Ben Jannet pour signer leur première victoire de la saison.

Le match nul de l'USM à Radès face au tenant est certes encourageant, mais cette rencontre a, cependant, montré la capacité usémiste à produire du jeu, sans aboutir à une victoire. Aujourd'hui, à la réception de l'Olympique de Béja, le passif des Bleus soulève des questions sur la capacité de l'équipe à concrétiser ses efforts et à gagner des matchs cruciaux.

Bref, sur les deux dernières sorties, l'on sent que l'équipe a un certain potentiel offensif sans pour autant valider. Manque de réalisme devant le but, ou incapacité à transformer les occasions en buts, c'est le lot de toute une équipe qui n'est pas servie par la réussite. A titre d'exemple, quand la défense est mise à l'épreuve, elle ne craque que rarement. Puis, au vu des deux dernières rencontres, les tauliers que sont Haj Ali et Harzi sont omniprésents, alors que Youssef Abdelli monte en gamme.

Ces derniers jours, Montassar Louhichi n'a pas manqué d'interagir avec son groupe et de débriefer à l'envi le choc face au champion en titre. Bref, si volet plan de jeu, l'USM a été attentiste, laissant les clés aux locaux, sans pour autant renoncer à déverrouiller sur contre éclair, sur les temps forts usémistes, ce match a mis en lumière la nécessité de travailler sur la finition autant que sur la solidité défensive pour convertir le jeu produit en victoire. Sur ce, c'était un tout autre contexte, et la rencontre de cet après-midi devrait nous proposer une tout autre USM, des Bleus focalisés sur la victoire et donc polarisés sur un jeu porté vers l'avant pour signer leur premier succès de rang en L1.

L'émulation par la concurrence

A l'USM, à présent, le staff a forcément identifié les axes d'amélioration tout en travaillant sur les points faibles afin de progresser et de forcer son destin surtout. Cela dit, Louhichi ne devrait pas toucher à son ossature en recevant les Cigognes, mais il entretient la concurrence cependant, surtout en défense. A titre d'exemple, sur le flanc droit, Youssef Herch et Seif Saber sont toujours en concurrence, alors que sur le côté opposé, Mahmoud Ghorbal est «talonné» par Rayan Azouz. Même dans l'axe, la concurrence bat son plein.

En clair, si la paire Raed Chikhaoui-Fabrice Zeguei tient la corde, il faudra aussi composer avec Dhiaeddine Jouini et Nour Zamen Zammouri, des alternatives fiables et disponibles. Passons au milieu maintenant. Avec l'influent demi Moez Haj Ali, le porteur d'eau Cherif Bodian et la sentinelle Osmane Diané, Louhichi peut ajouter un 3e piston, en l'occurrence Yassine Dridi. Le cas contraire, si le staff opte pour une ligne offensive à trois attaquants nominaux, là, l'un des pivots en fera les frais.

Et pour justement en venir à la composition du trident offensif, outre l'indispensable Harzi et le percutant Youssef Abdelli, une place reste à prendre entre Aziz Abid, Malcolm Elhmidi ou Victor Musa, disparu des radars ces jours-ci. Victoire impérative donc aujourd'hui pour l'USM, histoire de lancer sa saison et de se déplacer par la suite en banlieue nord avec un regain de vitalité pour y croiser l'ASM, mercredi prochain.