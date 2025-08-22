Tunisie: CAB - Le match des joueurs...

22 Août 2025
La Presse (Tunis)
Par Bechir SIFAOUI

On attend des Cabistes une réaction qui fera oublier les points perdus.

Après deux nuls d'affilée dont l'un considéré comme un revers, le CAB se doit de réagir face à la JSO au Stade Zouiten, un terrain d'ailleurs qui lui réussit pas mal. Les perturbations survenues au lendemain du match contre le CSS, suite au retrait de l'entraîneur Hidoussi, ne doivent pas, en principe, peser lourdement sur la psychologie du groupe « jaune et noir». En effet, bien entourés sur le double plan technique et moral, les équipiers de Allala possèdent les moyens de réussir ce court déplacement à Tunis.

Les premières prestations de ce début de saison sont un signe de ce renouveau. En outre, la présence des deux adjoints, Fakhreddine Jaziri et Amir Dridi, saura pallier cette absence de Hidoussi. Les deux adjoints apporteront certainement une touche supplémentaire en tant qu'anciens joueurs et sauront, par voie de conséquence, motiver l'équipe à cette occasion.

Il est sûr qu'on ne touchera pas au puzzle, on fera plutôt en sorte d'assurer la continuité après cette séparation à l'amiable avec Hidoussi, ce qui encourage à rester concentrés sur le match de tout à l'heure. Il y a donc de fortes chances que la formation rentrante ne subisse pas de changements notables. En effet, en l'absence de Farouk Bougatfa suspendu, Abdou Seydi reculera d'un cran pour composer l'axe central de la défense avec Allala et permettra ainsi à Alaeddine Dridi d'être titularisé à son poste de prédilection à l'entrejeu.

Formation probable

Maktouf( Hanzouli)- Guessmi- Rhimi-Allala- Abdou Seydi-Dridi- Aymen Amri-Cissoko-Ahmed Amri-Timi- Ayende.

