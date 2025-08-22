Burkina Faso: Camp vacances « village copain du monde Burkina 2025 » - Plus de 100 enfants repartent enrichis

L'association santé éternelle et développement (ASED) a clos officiellement de la IIIe édition du camp vacance dénommé « village copain du monde Burkina 2025 », mardi 05 aout 2025, à Ouagadougou.

Soucieux du bien être des orphelins et des enfants, l'association santé éternelle et développement (ASED) a organisé du 21juillet au 05 août 2025, un camp vacances dans l'optique de renforcer la fraternité entre ces jeunes et ceux du quartier de Bonam. La clôture de ce camp a eu lieu le mardi 05 aout 2025 à Ouagadougou. Le camp a eu pour thème : « fraternité et tolérance, quelles perspectives pour une jeunesse active au coeur du développement social et durable ». Au cours de la cérémonie de clôture, les participants ont démontré les connaissances acquises durant les deux semaines du camp.

Le président de l'ASED, Philibert Belemkoabga s'est réjouit de son bon déroulement. Il a relevé que le camp a contribuer à renforcer la cohésion sociale dans la mesure où les enfants de différentes cultures et venus de diverses horizons se sont soutenus pendant les phases d'apprentissage des métiers.il a traduit sa reconnaissance aux partenaires pour le soutien particulièrement à « Secours populaire français » M. Belemkoabga a évoqué quelques difficultés au cours du camp surtout d'ordre financier. Toute chose qui n'a permis de diversifier les jeux et les formations.

Plusieurs activités menées

Cependant, il a précisé que les organisateurs de l'évènement ont développé des initiatives notamment l'autofinancement pour prendre en charge certaines activités.

Le chargé de programme d'activités, Rasmané Ouédraogoa affirmé que plusieurs activités ont été menées au cours de ce camp. Il a cité des jeux de société comme le scrabble, l'élevage et des débats sur le vivre ensemble, la solidarité, et des activités sur l'éducation environnementale. « nous avonsenvoyé des animaux domestiques juste pour apprendre aux enfants comment les élever et leur montrer ce qu'ils peuvent leur apporter sur le plan économique. Ils ont appris aux enfants à faire la pépinière et comment entretenir des arbres », a-t-il soutenu.

Elève en classe de 6ème, Reine Marie Kabore s'est réjouie d'avoir participé à ce camp. Elle a avoué avoir beaucoup appris notamment le théâtre, la danse et la plantation d'arbres, ce qui lui sera très utile dans le futur. Reine Marie Kabore a néanmoins souhaité la prise en compte pour les prochaines éditions de la danse contemporaine en plus de la danse moderne et traditionnelle. Elle a rassuré de sa participation l'année prochaine. « je viendrai avec mes amis afin qu'ils bénéficient des avantages du camp » a-t-elle déclaré.