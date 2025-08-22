Sénégal: Le gouvernement prend 14 mesures pour redresser la SONACOS

Dakar — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé, vendredi, à Dakar, 14 mesures prises par le gouvernement pour rendre la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) plus performante, certaines d'entre elles consistant à reconstituer ses fonds propres, à la doter d'un plan stratégique de développement et à la faire bénéficier d'allègements fiscaux et douaniers.

S'exprimant à la fin d'un conseil interministériel consacré à la relance de la SONACOS, M. Sonko a invité le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, et son collègue chargé des Finances et du Budget à prendre "les dispositions nécessaires pour la reconstitution des capitaux propres" de ladite société.

La SONACOS doit reconstituer son capital, "tout en gardant le niveau de participation des actionnaires minoritaires au même pourcentage".

Selon Ousmane Sonko, le conseil d'administration de cette huilerie a proposé la reconstitution de son capital, lors d'une assemblée générale extraordinaire.

Il a demandé aux ministres de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, des Finances et du Budget de veiller à la mise à jour du plan stratégique de développement 2026-2031 de la SONACOS et des contrats de performances de l'entreprise, au plus tard en décembre prochain.

Limiter les importations de tourteaux

La relance dépendra aussi de la prise en charge de la différence entre le prix de l'arachide au producteur et le prix économique de la campagne 2024-2025, soit un montant de 9 044 250 000 francs CFA, prévu dans la loi de finances initiale 2026, selon le Premier ministre.

Le ministre des Finances et du Budget va se charger du suivi de cette mesure.

Des allègements fiscaux et douaniers sont également prévus au profit de la SONACOS, le but visé étant toujours de favoriser sa compétitivité.

Le conseil interministériel a recommandé au ministre de l'Industrie et du Commerce d'aider l'entreprise à approvisionner le marché sénégalais en huile végétale, afin de réguler et de "stabiliser" les prix à la consommation, d'aider en même temps les consommateurs à disposer d'une huile de qualité.

Le même ministre doit veiller à la protection de la compétitivité des tourteaux d'arachide produits par la SONACOS, en fixant des quantités à ne pas dépasser pour les importations de tourteaux.

Financer le plan d'investissement de la SONACOS

Le Premier ministre exhorte le ministre des Finances et du Budget à revoir la fiscalité relative aux importations de tourteaux, afin de rendre ceux qui sont produits par la SONACOS très compétitifs sur le marché.

Il est demandé en même temps aux services de l'État de soutenir activement et avec célérité ladite société, en ce qui concerne la facilitation des licences et des autorisations notamment.

Les ministres de l'Économie, du Plan et de la Coopération, des Finances et du Budget doivent inciter les partenaires financiers et économiques de l'État à financer le plan d'investissement de la SONACOS, dans les meilleurs délais.

L'entreprise doit aussi bénéficier d'une dérogation, en ce qui concerne la passation des marchés publics.

Le Premier ministre a demandé aussi au ministre des Finances et du Budget d'aider au développement des opérations industrielles de la SONACOS, par l'entreprise de la Direction centrale des marchés publics.

Le Code des investissements, les programmes agricoles et la régulation de la filière arachide sont des leviers que le gouvernement veut utiliser pour la rendre beaucoup plus performante.