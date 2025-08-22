Sénégal: Prix d'excellence du leadership local - 57 acteurs de la gouvernance territoriale présélectionnés

Dakar — L'Observatoire international de la démocratie participative en Afrique (OIDP Afrique) a dévoilé, vendredi, à Dakar, une liste de 57 candidats présélectionnés en vue de l'attribution du Prix d'excellence du leadership local (PELL), qui sera décerné à un acteur majeur de la gestion des collectivités territoriales.

Le comité scientifique chargé d'évaluer les candidatures et d'attribuer le PELL assure avoir reçu 734 dossiers de candidature provenant de 28 pays africains.

Ce comité est composé d'experts et d'éminentes personnalités de plusieurs pays du continent.

Les candidats présélectionnés vont prendre part à une "conférence d'apprentissage", une évaluation des dossiers de candidature prévue du 29 septembre au 3 octobre 2025.

Le comité scientifique rappelle que les ministères, les directions techniques, les collectivités territoriales, les universitaires, les journalistes, les leaders de la société civile et les jeunes s'activant dans la gouvernance territoriale peuvent faire acte de candidature.

Ses membres vont sélectionner les trois meilleurs dossiers dans chacune des catégories (ministères, directions techniques, collectivités territoriales, universitaires...).

Les lauréats seront récompensés lors de la sixième édition du Forum international de la démocratie participative en Afrique, qui va se tenir du 4 au 6 novembre 2025, à Dakar.

Le secrétaire général de l'OIDP Afrique, Bachir Kanouté

Le concours débouchant sur l'attribution du PELL donne de la "visibilité" aux "bonnes actions et initiatives" de la gouvernance territoriale, selon Moustapha Ndiaye, un représentant du comité scientifique.

"Nous cherchons à améliorer les performances des collectivités territoriales. Notre conviction, c'est que le développement de l'Afrique partira des territoires. C'est dans les territoires qu'il faut trouver des solutions aux problèmes des populations", a expliqué, concernant les motivations du Prix d'excellence du leadership local, le secrétaire général de l'OIDP Afrique, Bachir Kanouté.

Les candidats au PELL peuvent venir de tous les pays du continent, selon l'Observatoire international de la démocratie participative en Afrique, qui rappelle avoir ouvert le dépôt des candidatures le 27 mars dernier.

"Il y a beaucoup de difficultés et de contraintes liées à la gouvernance territoriale [...] L'Union africaine a suggéré de montrer les initiatives qui marchent, afin qu'elles servent d'exemple", a signalé M. Kanouté.

Moustapha Ndiaye, un représentant du comité scientifique chargé d'évaluer les candidatures et d'attribuer le PELL

L'OIDP Afrique a lancé cette initiative pour "contribuer à écrire le narratif de l'Afrique en matière de décentralisation", a expliqué son secrétaire général.

"C'est une contribution au récit en matière de décentralisation et de gouvernance territoriale. Notre ambition, c'est aussi d'améliorer qualitativement la décentralisation", a ajouté Bachir Kanouté.

La gouvernance territoriale est prise "à bras-le-corps" dans certains pays africains, mais elle est négligée dans d'autres, selon lui.