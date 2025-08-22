Sénégal: Cheikh Tidiane Dièye visite les ouvrages d'assainissement de Daara Halaybé

Daara Halaybé (Podor) — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a effectué une visite à Daara Halaybé, vendredi, pour s'enquérir de la qualité des ouvrages d'assainissement et de l'évolution des travaux entamés dans ce village du département de Podor (nord) en vue de la prévention des inondations.

"L'objectif de cette visite, dans la cité religieuse de Daara Halaybé, est de venir voir, par nous nous-mêmes, l'évolution des travaux entamés depuis un bon moment, qui consistent à prévenir les inondations", a-t-il dit.

Accompagné de techniciens du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement,Cheikh Tidiane Dièye a procédé à une inspection des ouvrages destinés à l'évacuation des eaux, et pris note de la montée des eaux du fleuve.

Il était accompagné d'Amadou Niang, le maire de Dodel, la commune dont fait partie le village de Daara Halaybé, et de plusieurs collaborateurs, dont le directeur de la gestion et de la planification des ressources en eau, Madické Cissé.

M. Niang a salué la "démarche proactive" du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, par laquelle ce dernier cherche à "prévenir les inondations".

"Cette visite montre la volonté du gouvernement de prendre des mesures concrètes pour protéger les populations et leurs biens des risques d'inondation", a reconnu le maire de Dodel