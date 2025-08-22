Sénégal: À Bakel, les autorités territoriales craignent un éventuel débordement de la Falémé

Bakel — Des autorités territoriales et responsables de Kidira et de Bélé (Bakel), deux communes du département de Bakel (est), situées aux abords de la Falémé, principal affluent du fleuve Sénégal, redoutent de plus en plus un débordement de ce cours d'eau, accentué en cette période d'hivernage par la montée importante du niveau du plan d'eau.

À ce jour, le plan d'eau de la Falémé est à 1,20 mètre de la côte d'alerte de la station de Kidira, selon des relevés de la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE), transmis à l'APS.

À Bélé l'inquiétude des populations est montée d'un cran. Le plan d'eau de la Falémé commence à déborder par endroits de son lit, envahissant déjà des parcelles agricoles situées en bordure de ce cours d'eau, notamment dans les zones les plus basses.

"Pour l'instant, il n'y a pas eu de dégâts au niveau des maisons mais l'eau continue de monter. Dans beaucoup de villages, les producteurs qui avaient des parcelles au bord de la Falémé pour la culture de décrue ont perdu leur production", a signalé le maire de la commune de Bélé, Saïdou Ka, dans une liaison téléphonique.

"La montée fulgurante des eaux de la Falémé représente une menace réelle pour notre commune où 10 villages, situés aux abords de ce cours d'eau sont très menacés", ajoute-t-il.

Il a indiqué que des pirogues sont utilisées sur un marigot pour permettre aux populations de la commune de se déplacer sur l'axe Sénédébou et Nayé, avec des gilets de sauvetage. "Les fortes pluies de ces derniers jours ont rempli davantage le marigot", a dit M. Ka.

Du côté de la ville de Kidira, c'est le quartier Pont, situé sur une zone basse qui fait face à cette menace du débordement de la Falémé.

Selon son délégué de quartier, Amadou Bathily, certaines familles risquent même de quitter leurs domiciles aujourd'hui durant la soirée.

"Déjà, il y a deux familles qui rangent leurs bagages pour quitter la zone dans la soirée. L'eau est montée au point de toucher les murs des maisons en zone basse et peut envahir les maisons à tout moment", a prévenu M. Bathily.

Le quartier Pont, situé sur la partie gauche de la route nationale RN, se trouve sur le lit de ce principal affluent du fleuve Sénégal favorisant à chaque hivernage des risques d'inondation dans cette partie de la commune de Kidira.

Selon l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Bélé, Cheikh Seck, des bassins de rétention d'eaux pluviales ont été aménagés par l'État du Sénégal à Kidira, suite aux inondations de l'année dernière, pour faciliter le drainage et la collecte des eaux pluviales.

"Deux bassins ont été aménagés dans la commune de Kidira, l'un au bord du fleuve et l'autre du côté du garage de Tambacounda pour faciliter le drainage des eaux pluviales en cas d'inondation", a indiqué M. Seck, précisant que pour le moment "aucune information concernant un débordement des eaux de la Falémé à Kidira, n'a été reçue même si la menace est réelle".