Sénégal: Mairie de Dakar - La décision de révocation de Barthélemy Dias sera débattue lundi à la Cour suprême (officiel)

22 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'affaire concernant la révocation de Barthélemy Dias de la marie de Dakar sera débattue à l'audience du lundi 25 août 2025 à la Cour suprême, a appris l'APS vendredi de la plus haute juridiction du pays.

Dans une ordonnance rendue publique vendredi, la Cour suprême a annoncé qu'elle va statuer, lundi, sur le recours introduit par M. Dias pour contester la décision du préfet de Dakar, portant révocation du mandat de conseiller municipal de l'ancien maire de Dakar.

"L'affaire sera débattue à l'audience du 25 août", soit deux jours avant la date prévue pour l'élection d'un nouveau maire de la ville de Dakar.

Barthélémy Dias a été révoqué de son mandat de maire de la ville par une décision du préfet du département de Dakar en date du 11 décembre 2024, après la saisine introduite par un citoyen de la commune de Mermoz-Sacré-Coeur dirigée par l'opposant.

Cette mesure a été motivée par la condamnation définitive de ce dernier à deux ans de prison dont six mois ferme pour la mort d'un homme tué par balle en 2011, qui lui a également valu la perte de son mandat de député.

Barthélémy Dias avait introduit un recours auprès de la Cour suprême pour contester cette décision administrative.

La plus haute juridiction du pays va ainsi se prononcer, lundi, sur la légalité ou non de la décision préfectorale portant révocation du mandat de conseiller municipal de Barthélémy Dias.

