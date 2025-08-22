Sénégal: Une association canadienne offre des soins en ophtalmologie aux habitants de Bandafassi et d'Ethiolo

Kédougou — Quelque six cents habitants des communes de Bandafassi et d'Ethiolo, dans la région de Kédougou (sud-est), ont bénéficié gratuitement d'examens ophtalmologiques et de lunettes de correction offerts une organisation humanitaire canadienne.

"L'objectif de cette mission est de fournir des examens ophtalmologiques complets aux communautés de Bandafassi et d'Ethiolo et de faire des dons de lunettes. Nous avons fait six jours de soins médicaux à raison de trois jours par commune", a dit à l'APS le responsable de la délégation de la section étudiante canadienne des Services optométriques volontaires pour l'humanité (VOSH), Peter Stirling.

Il s'exprimait en présence du représentant des VOSH au Sénégal, André Camara, étudiant en deuxième année d'optométrie.

Cette campagne est organisée par la section étudiante canadienne des Services optométriques volontaires pour l'humanité et les postes de santé de Bandafassi et d'Ethiolo.

"Les missions VOSH ont commencé au Sénégal en 2018 pour faire des examens ophtalmologiques", a rappelé Peter Stirling, expliquant que chaque année elles prodiguent des soins en optométrie et fournissent des lunettes gratuites à la population locale et aux écoliers de Kédougou.

"Notre objectif à long terme est de former un jeune, un prestataire local afin que nos voyages annuels deviennent un moyen et un service continu à la communauté de la région de Kédougou", a confié le responsable des VOSH.

L'association humanitaire a distribué "plus de 1000 paires de lunettes de soleil aux patients à Bandafassi et à Ethiolo", a indiqué Peter Stirling. Il signale qu'une sensibilisation des patients à "l'importance de la protection solaire est incluse dans chaque examen".

Des cas de pathologies comme la cataracte ont été décelés chez les patients, a-t-il relevé, ajoutant que les patients ayant besoin d'une intervention chirurgicale ou d'un traitement spécial allaient orientés vers un ophtalmologiste.

"Nous avons détecté beaucoup de cas de cataracte chez les personnes âgées et des glaucomes et nous les référons directement au niveau des grands hôpitaux du Sénégal en collaboration avec le médecin-chef du district sanitaire de Kédougou. Toute la prise en charge médicale des patients est assurée", a dit Peter Stirling.

Il a salué l'engagement des volontaires optométries composés d'étudiants canadiens et celui des infirmiers chefs de poste de Bandafassi et d'Ethiolo, qui ont facilité les interventions.