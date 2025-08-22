Sénégal: Ziguinchor - 30 agents territoriaux formés pour une meilleure intégration dans la fonction publique locale

Ziguinchor — Une trentaine d'agents des collectivités territoriales récemment intégrés dans la Fonction publique locale ont entamé, vendredi à Ziguinchor (sud), une session de formation de deux jours destinée à renforcer leur intégration pour une meilleure qualité du service public local.

Cette rencontre est organisée par le Centre national de la Fonction publique locale et de la Formation (CNFPLF) dans le cadre du projet "Soutien à la gouvernance territoriale et au dialogue de territoires".

"Cette session marque une étape importante dans le processus de parachèvement de la mise en place de la Fonction publique locale au Sénégal", a expliqué le directeur général du CNFPLF, Alioune Kébé, lors du lancement officiel des modules de formation.

La cérémonie s'est tenue en présence du président de l'Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, Daouda Badiane, ainsi que de plusieurs maires de la région.

Selon M. Kébé, cette première phase des formations d'intégration concerne quatre régions : Tambacounda, Thiès, Ziguinchor et Dakar. Elle cible en priorité trois corps du cadre de l'administration générale des collectivités territoriales à savoir les attachés d'administration locale, les commis d'administration locale et les agents de recouvrement local.

Au total, 308 agents seront formés, dont 96 attachés d'administration locale, 70 commis d'administration locale et 142 agents de recouvrement local.

"Ces sessions de formation constituent une activité phare du projet Soutien à la gouvernance territoriale et au dialogue de territoires, à travers sa composante 3 qui vise à professionnaliser davantage les agents des collectivités territoriales du Sénégal", a précisé le directeur du CNFPLF.

Il a rappelé que l'Ambassade de France a accompagné le Centre dans la réalisation du diagnostic de la Fonction publique locale ainsi que dans la mise en oeuvre du projet.

Créé en 2021, le CNFPLF a pour mission, en rapport avec les collectivités territoriales, de coordonner et d'appuyer la gestion des ressources humaines territoriales. Il est également chargé de réguler et de délivrer des formations de qualité aux agents, élus et autres acteurs territoriaux.