Sénégal: Mbour - Le nouvel édifice abritant la préfecture inauguré

22 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, a procédé vendredi à l'inauguration du nouveau bâtiment de la préfecture de Mbour (ouest), a constaté l'APS.

Cette infrastructure a été construite par l'Etat du Sénégal sur ressources propres, a indiqué M. Tine lors de la cérémonie d'inauguration, en présence de plusieurs autorités administratives, religieuses et coutumières.

"Cette inauguration est un jalon essentiel dans cet élan de modernisation de l'appareil administratif de notre pays", a déclaré Jean Baptiste Tine.

L'infrastructure dont la construction a coûté 224 millions de francs CFA est bâtie sur une surface de 612 mètres-carrés répartie entre 348 m2 au rez-de-chaussée et 264 m2 à l'étage. Sa construction a duré neuf mois.

"Ce bâtiment flambant neuf n'est pas seulement un édifice administratif, il est le symbole de l'ambition de redonner toute sa dignité à l'État dans les territoires", a souligné le ministre de l'Intérieur.

Il a magnifié "la volonté affirmée [des nouvelles autorités] de promouvoir une administration territoriale collaborative, efficace et proche des populations".

