Afrique: Un nouveau moyen de lutte contre la peste porcine africaine

MANILLE — Trois nouvelles technologies pour détecter et gérer la peste porcine africaine ont été dévoilées aux Philippines dans un contexte d'inquiétudes persistantes concernant un vaccin importé du Vietnam.

La peste porcine africaine, qui provoque une fièvre hémorragique chez les porcs, a eu un effet dévastateur sur l'industrie porcine du pays, avec des épidémies survenues dans 76 des 82 provinces depuis 2019 et six provinces enregistrant des cas actifs en juillet 2025.

Le Vietnam est également aux prises avec une grave épidémie, avec des milliers de porcs infectés.

Le ministère des Sciences et de la Technologie des Philippines (DOST) et la société philippine spécialisée dans les sciences de la vie BioAssets Corporation ont développé un kit d'extraction rapide d'ADN et un kit de détection en temps réel pour les agriculteurs.

Un laboratoire mobile de bioconfinement, développé par BioAssets Corporation, est conçu pour soutenir une réponse rapide aux épidémies potentielles et améliorer la surveillance des maladies, permettant aux agriculteurs de diagnostiquer la maladie sur place.

Le secrétaire du DOST, Renato U. Solidum, Jr., déclare que les interventions montrent comment la science, la technologie et l'innovation peuvent offrir des « solutions holistiques aux défis urgents de la santé animale » qui ont un impact sur la sécurité alimentaire.

Palliatifs

Cependant, Fermin Diaz, rédacteur en chef du magazine en ligne « Livestock and Meat Business », a déclaré à SciDev.Net : « À mon avis, il semble que ces nouveaux outils ne soient que des palliatifs... pour que le DOST puisse dire qu'il s'attaque au problème ».

« Ces kits n'apportent qu'une contribution minime à l'aspect diagnostique global de la gestion des maladies », ajoute-t-il.

La peste porcine africaine est une maladie virale hautement contagieuse qui touche les porcs domestiques et sauvages, avec des taux de mortalité pouvant atteindre 100 % . Elle a entraîné d'énormes pertes économiques et perturbé la chaîne d'approvisionnement en porc, menaçant la sécurité alimentaire dans toute la région.

Si rien n'est fait, le virus risque de muter, ce qui le rendrait potentiellement plus transmissible ou virulent.

Le gouvernement philippin, avec l'aide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), a adopté une stratégie à trois volets pour lutter contre le virus au cours de l'année dernière, axée sur la prévention, le contrôle et la vaccination.

Constante Palabrica, sous-secrétaire à l'Agriculture des Philippines chargé de l'élevage, a déclaré que les cas étaient en baisse grâce au « zonage et aux points de contrôle » mis en place dans le cadre du nouveau programme. Il a noté qu'aucune mutation microbienne n'avait été identifiée.

Selon les chiffres officiels, plus de 495 villes et municipalités sont passées de zones infectées « rouges » à « roses », ce qui signifie qu'elles ne sont plus en quarantaine.

Vaccins

Le gouvernement philippin a importé de grandes quantités du vaccin AVAC fabriqué au Vietnam, malgré les inquiétudes concernant les données des essais, a-t-on appris lors d'une réunion de la commission de la Chambre des représentants sur le commerce, l'industrie et l'agriculture en juin.

Le vaccin a été distribué aux éleveurs locaux afin d'empêcher la mort massive de porcs d'élevage, source de revenus pour des milliers de personnes.

Mais cette décision a alarmé certains qui craignent une répétition de l'expérience du Vietnam avec les vaccins vivants atténués - vaccin contenant un germe vivant qui a été affaibli - où ils ont affecté la santé des porcs.

« La mise en oeuvre à l'échelle nationale de vaccins vivants atténués au Vietnam à des fins prophylactiques a probablement influencé le pool génétique viral au sein de la population porcine », a déclaré un article publié dans la revue Scientific Reports .

L'Agence philippine des produits alimentaires et médicamenteux a déclaré en 2024 que des essais sur le terrain étaient en cours dans le pays depuis près de deux ans et a affirmé que le vaccin avait une efficacité de 100 % sans effets secondaires. Cependant, aucune donnée sur ces essais n'a été rendue publique.

« Je voudrais exprimer ma profonde inquiétude concernant les essais de vaccins », déclarait le représentant Ferjenel Biron, docteur en médecine, lors de l'audition du Congrès le 11 juin.

Il a demandé pourquoi un certificat d'enregistrement public avait été délivré alors que deux vétérinaires qui avaient évalué le vaccin AVAC le jugeaient dangereux.

Risques et effets indésirables

Selon Fermin Diaz, le taux d'acceptation du vaccin est faible parmi les agriculteurs des Philippines, avec seulement « cinq à dix pour cent » d'entre eux qui l'utilisent.

« Le produit est largement et sans discernement soutenu par le ministère de l'Agriculture... avec une orientation très inadéquate sur les risques et les effets indésirables du produit », a-t-il ajouté.

Une association d'éleveurs de porcs de la province de Batangas a déclaré à SciDev.Net qu'elle était préoccupée par l'utilisation du vaccin sur les troupeaux de porcs.

« Nous ne prendrons pas de risque », a déclaré le représentant du groupe sous couvert d'anonymat. « C'est encore expérimental », a-t-il ajouté.

Le vaccin AVAC ASF LIVE a été créé par AVAC Vietnam JSC et importé aux Philippines par KPP Powers Commodities Inc. Il est dérivé d'une souche virale appelée ASFV-G-MGF, ou MGF.

En 2022, le ministère américain de l'Agriculture avait publié un avis au public avertissant que le MGF avait « le potentiel de constituer une menace grave pour la santé animale ou les produits d'origine animale ».

« Il a également été déterminé que la souche virale n'est pas sûre pour une utilisation chez les porcs car son génome est instable, ce qui peut potentiellement conduire à une réversion de la virulence », avertit l'avis.

Faible taux de vaccination

Nguyen Van Diep, directeur général de la société par actions AVAC Vietnam et chef de projet du vaccin contre la peste porcine africaine affirme que le vaccin est utilisé depuis juillet 2022.

« La raison pour laquelle des épidémies continuent de se produire est le faible taux de vaccination », a-t-il confié à SciDev.Net. Ajoutant que « selon nos estimations, il est toujours inférieur à 5 % ».

Rejetant l'idée que les vaccins d'AVAC envoyés aux Philippines étaient de qualité inférieure, Nguyen Van Diep rappelle que les fabricants de vaccins adhérent à des normes strictes de qualité et souligne la nature périssable des vaccins.

« La conservation d'un vaccin vivant atténué est également importante. Il doit être conservé entre 2 et 8 °C. Sa durée de conservation est de 24 mois à compter de la date de fabrication », précise-t-il.

Depuis la première épidémie en Chine en 2018, 20 pays ont signalé des cas de peste porcine africaine, selon l'Organisation mondiale de la santé animale.

Lionel Dabbadie, représentant de la FAO aux Philippines, indique à SciDev.Net que : « Il n'existe pas de remède à ce jour. Donc, les mesures de contrôle traditionnelles, telles que l'abattage des animaux infectés et sensibles, l'application de protocoles de biosécurité stricts et la restriction des mouvements de porcs et de produits à base de porc, ont été les principales méthodes de contrôle utilisée jusqu'à présents ».

Il souligne qu'une approche multidimensionnelle est essentielle pour endiguer la maladie. « Les vaccins sont prometteurs, mais ils ne constituent pas une panacée », conclut-t-il.

La version originale de cet article a été produite par l'édition Asie-Pacifique de SciDev.Net.