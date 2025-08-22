Afrique: Mise en exergue de la Vision et des Initiatives de Sa Majesté le Roi en Afrique

La vision et les initiatives stratégiques de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le développement et l'intégration du continent africain ont été mises en exergue lors du 9e Sommet de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD-9).

Intervenant lors d'une conférence organisée, jeudi, dans le cadre des travaux de la TICAD, le chef de la délégation marocaine, l'ambassadeur de SM le Roi au Japon, Mohamed Rachad Bouhlal, a présenté la Vision Royale qui place le développement durable, la paix et la sécurité de l'Afrique en priorité absolue, comme cela a été illustré par des projets structurants qui renforcent le leadership du Royaume sur le continent.

A cet effet, M. Bouhlal a détaillé plusieurs initiatives phares portées par le Maroc sous l'Impulsion Royale, notamment l'Initiative Royale visant à offrir un accès atlantique aux Etats du Sahel.

Cette initiative "vise à connecter les nations enclavées aux routes commerciales mondiales via les ports marocains, à favoriser les chaînes de valeur régionales et à promouvoir une prospérité partagée", a-t-il fait valoir.

Le diplomate a également présenté le projet de Gazoduc Africain Atlantique, qu'il a qualifié de "corridor générationnel" destiné à améliorer l'accessibilité énergétique, à stimuler l'industrialisation et à renforcer le co-développement Sud-Sud.

Le processus de Rabat des Etats atlantiques africains a également été cité parmi les initiatives emblématiques menées sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi.

Au-delà de ces grands projets d'infrastructure, l'engagement marocain en Afrique se décline également dans le domaine du développement humain. L'ambassadeur a expliqué, à cet effet, que le Royaume collabore avec 49 pays africains et forme des milliers d'étudiants, d'ingénieurs et de professionnels de santé, en offrant des bourses et en "favorisant l'expertise africaine en Afrique, pour l'Afrique".

Concernant les questions de paix et de sécurité, le diplomate a souligné l'approche holistique prônée par le Maroc, qui considère la paix, la sécurité et le développement comme un triptyque indivisible.

M. Bouhlal a conclu en rappelant l'engagement indéfectible du Maroc, durant ses deux mandats au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, pour la prévention et la gestion des conflits, oeuvrant en faveur d'une Afrique pacifique, prospère et intégrée.