Maroc: Festival d'été El Ouatia - Salma Rachid et Ahmed Chawki gratifient le public d'une belle soirée musicale

Les artistes Salma Rachid et Ahmed Chawki ont gratifié le public de la 14ème édition du Festival d'été El Ouatia, d'une belle soirée musicale en interprétant une sélection de leurs chansons réussies.

Cette soirée a fait vibrer la scène de la corniche d'El Ouatia (province de Tan-Tan) sous les pieds des habitants et des visiteurs de la ville El Ouatia, venus nombreux se délecter de belles mélodies puisées dans un répertoire varié mêlant chansons populaires et raï, à travers notamment des titres tels que "Shab el baroud", "Ma houwa jari" et "Ach ja ydir".

Dans une déclaration à la MAP, Salma Rachid a exprimé sa joie de participer à ce festival et fait part de sa fierté d'avoir été choisie pour animer cette soirée musicale.

Pour sa part, Ahmed Chawki a offert un spectacle musical énergétique en interprétant ses titres les plus connus, tels que "Kayna wla ma kaynach", "Tsunami", "Habibi i love you" et "Time of our lives".

Dans une déclaration similaire, il s'est dit ravi de participer à ce rendez-vous culturel et musical, tout en remerciant le public d'El Outia et de Tan-Tan pour l'accueil chaleureux.

Le chanteur populaire Kwissem a, de son côté, enflammé la scène de la corniche avec un florilège de chansons de l'Aïta zaâria, telles que "Chafouni Waqfa Maah", "Qoulou liha tsenani ", "Tlaq lahmam ytir" et "A ould Aami".

Le public avait auparavant rendez-vous avec plusieurs troupes locales, dont l'Association Afrah Tan-Tan pour le chant hassani, le groupe Tarab Tan-Tan pour la musique et l'encadrement de la jeunesse, le groupe Nejma pour la musique, l'art et le patrimoine, ainsi que l'Association des arts pour le patrimoine et le développement.

Ces groupes ont interprété un bouquet de chansons hassanies qui ont suscité l'admiration et l'enthousiasme du public.

Dans ce sens, le directeur du festival, Ahmed Salem Rahal, a indiqué que cette manifestation vise à renforcer la dynamique culturelle, artistique, sportive et touristique de la ville, à faire connaître ses atouts naturels et maritimes, à animer les espaces publics et à enrichir l'offre artistique diversifiée, répondant ainsi aux attentes des habitants et des visiteurs, tout en contribuant au rayonnement de la région.

Ce festival, organisé par la commune d'El Ouatia, a été également marqué par d'autres soirées musicales animées par un parterre d'artistes, parmi lesquels Saïda Charaf, Fatima Zahra Lâaroussi, Hamid Serghini et El Batoul El Marouani, en plus de troupes locales.

Au programme de cette édition qui a pris fin vendredi, figuraient une sérié d'activités, notamment une course cycliste, un championnat local de pétanque, un colloque sur l'animation culturelle et touristique à El Ouatia, une tente dédiée à la poésie, ainsi que des campagnes de sensibilisation à la propreté et à l'importance de préserver la beauté de la plage de cette commune.