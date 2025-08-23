Sénégal: Fleuve Gambie - Légère hausse des eaux à Mako et Gouloumbou

La hauteur des eaux ce vendredi 22 août sur le fleuve Gambie, notamment au niveau des stations de Mako et Gouloumbou à connu une légère hausse. Elle est de 4,53 m ce matin contre 4,14 m le 21 août 2025 à Mako, soit une hausse de 39 cm et de 7,55 m contre 7,50 m la veille à Gouloumbou, avec une hausse de 05 cm.

Le bulletin hydrologique et la note d'information émis par la brigade des ressources en eau de Tambacounda et Kédougou émis ce vendredi 22 août révèle en outre, une baisse du niveau du plan d'eau au droit des stations hydrométriques de Kédougou et Simenti qui passent respectivement de 5,66 m la veille à 5,55 m ce vendredi matin et 7, 99 m le jeudi à 7,90 m ce vendredi 22 août. Soit des baisses de 11 cm pour Kédougou et de 09 cm pour Simenti.