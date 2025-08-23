Afrique: Afrobasket 2025 - Les « Lions » affûtent leurs armes en attendant le Mali samedi

Après la composition finale du dernier carré de la compétition, l'AfroBasket 2025, en Angola, observe, ce vendredi, un repos général. Mais les « Lions » qui ont joué mercredi bénéficient de d'un jour de pause supplémentaire. Une période mise à profit par les poulains de Ngagne Desagana Diop, pour affûter leurs armes avant d'en découdre samedi, avec le Mali.

L'équipe nationale de basket-ball masculine qualifiée, mercredi dernier, en demi-finale de l'AfroBasket affûte ses armes en attendant le choc contre le Mali. Un match très important les attend au seuil d'une finale tant rêvée. Ainsi, les hommes du sélectionneur Ngagne Desagana Diop ont décidé de se reposer hier jeudi, pour reprendre un peu d'oxygène. « Il n'y a pas d'entraînement », a renseigné une source dans la délégation.

Cela dit, la concentration est au maximum au sein de la Tanière, sachant que le match de samedi sera un autre rendez-vous entre les deux équipes après une première confrontation dans cette compétition. Et le Mali est motivé à l'idée de faire quelque chose, après une longue période d'attente d'une qualification en demi-finale.

L'occasion est pour les joueurs de se donner à fond pour faire exploser leurs adversaires et voisins. Et le Sénégal se prépare en conséquence, sachant que le match à venir ne sera pas facile. Mais au niveau de la Direction technique, on reste serein pour ce match qui n'est rien d'autre qu'une confrontation entre voisins. Le Sénégal est bien décidé à aller jusqu'au bout et les joueurs ont affirmé cette détermination mercredi dernier, en fin de partie contre le Nigeria. Brancou Badio et compagnie veulent écrire leur histoire.

Comme les générations passées, eux aussi veulent passer par là pour étoffer le palmarès national. Ils espèrent aussi pouvoir composer avec Gora Camara, blessé lors du 2e match et dont l'état de santé s'est beaucoup amélioré, nous informe-t-on. Au niveau de l'hôtel des joueurs, c'est la concentration absolue en vue de la bataille qui les attend. Mais l'ambiance est au beau fixe si l'on en croit les techniciens qui rassurent que les joueurs ont en tête de finir le travail convenablement.