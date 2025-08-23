Afrique: Mondial 2026 - Le tirage au sort prévu le 5 décembre 2025

22 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe du monde de football 2026 (19 juin-19 juillet) prévue au Canada, au Mexique et aux États-Unis d'Amérique aura lieu le 5 décembre 2025 au Kennedy Center, le centre culturel de Washington, a appris l'APS d'un communiqué de la FIFA rendu public, vendredi.

La même source précise que l'annonce a été faite par le président des États-Unis d'Amérique Donald J. Trump et le président de la FIFA, Gianni Infantino, à la Maison Blanche.

Le tirage au sort se tiendra à partir de 12h00 heures locale (18h00 GMT), selon le texte qui précise que l'évènement sera "retransmis dans les trois pays hôtes et dans le monde entier par les partenaires médias de la FIFA".

"Les équipes représentant les pays hôtes seront réparties en position A1 (Mexique), B1 (Canada) et D1 (États-Unis d'Amérique), conformément au calendrier des matchs publiés l'année dernière", a rappelé la même source.

Le Mondial 2026 va être le premier organisé dans trois pays et dans un nouveau format à 48 équipes. Ces dernières seront réparties en douze groupes de quatre équipes et un tour supplémentaire (16e de finales), lors de la première phase.

Outre les trois pays hôtes, dix nations ont déjà validé leur qualification. Il s'agit de l'Argentine, tenante du titre, de l'Australie, du Brésil, de l'Équateur, de la République d'Iran, du Japon, de la Jordanie (pour sa première participation), de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande et de l'Ouzbékistan, pour ses débuts à la compétition.

"Au total, 42 des 48 équipes qui participeront au Mondial seront connues lors du tirage au sort, les six dernières places convoitées étant attribuées lors de matches de barrage en mars prochain", explique le communiqué.

Le continent africain va jouer du 3 au 9 septembre, ses 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le Sénégal affrontera le 4 septembre le Soudan au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio (Dakar) puis la République démocratique du Congo, le 9 septembre au Stade des Martyrs à Kinshasa.

Les Lions joueront les deux dernières journées des qualifications le 8 octobre contre le Soudan du Sud et le 11 octobre contre la Mauritanie à Dakar.

