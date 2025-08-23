Afrique: CHAN 2025 - Le Sénégal se prépare à affronter l'Ouganda en quarts de finale

22 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Yaya Sow

L'équipe nationale locale du Sénégal affrontera l'Ouganda ce samedi 23 août à 14h GMT au Mandela National Stadium de Kampala. La rencontre s'annonce prometteuse car elle opposera deux équipes au profil totalement différent.

D'un côté, le Sénégal possède l'une des meilleures défenses de la phase de poules : les hommes de Souleymane Diallo n'ont encaissé qu'un seul but en trois matchs, face au Congo lors de la deuxième journée.

A lire aussi : Classement des meilleurs clubs africains : Jaraaf et Teungueth FC dans le top 75 de la Caf

De l'autre, l'Ouganda s'est illustré par sa puissance offensive, inscrivant huit buts en trois rencontres. Ce quart de finale s'annonce donc comme un véritable duel entre une défense solide et une attaque redoutable.

À noter que le Sénégal devra se passer de son milieu de terrain Mbaye Yaya Ly, expulsé dans les dernières minutes du dernier match de poules contre le Soudan.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.