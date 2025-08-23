Afrique: CHAN 2025 - Le Sénégal se prépare à affronter l'Ouganda en quarts de finale

L'équipe nationale locale du Sénégal affrontera l'Ouganda ce samedi 23 août à 14h GMT au Mandela National Stadium de Kampala. La rencontre s'annonce prometteuse car elle opposera deux équipes au profil totalement différent.

D'un côté, le Sénégal possède l'une des meilleures défenses de la phase de poules : les hommes de Souleymane Diallo n'ont encaissé qu'un seul but en trois matchs, face au Congo lors de la deuxième journée.

De l'autre, l'Ouganda s'est illustré par sa puissance offensive, inscrivant huit buts en trois rencontres. Ce quart de finale s'annonce donc comme un véritable duel entre une défense solide et une attaque redoutable.

À noter que le Sénégal devra se passer de son milieu de terrain Mbaye Yaya Ly, expulsé dans les dernières minutes du dernier match de poules contre le Soudan.