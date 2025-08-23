Sénégal: Soixante-dix jeunes de Foundiougne bénéficient d'une formation sur le numérique

Soixante-dix jeunes de Foundiougne bénéficient d'une formation sur le numériquLa maison de la culture et de la francophonie (MCF) a lancé aujourd'hui (hier), à Foundiougne, son programme national sur le numérique. Pendant quarante jours, soixante-dix élèves âgés de treize à dix-huit ans vont être formés sur divers modules se rapportant au numérique.

Durant quarante jours, les jeunes du département de Foundiougne vont subir une formation sur le numérique. Au nombre de soixante-dix, ils bénéficient du programme national de la francophonie sur le numérique éducatif dont le lancement s'est effectué hier à Foundiougne. Mise en place par la Maison de la culture et de la francophonie (MCF), cette initiative concerne les élèves âgés de treize à dix-huit ans venus des communes de Foundiougne, Soum, Mbam, Diagane Barka et Djirnda.

Il s'agit, comme l'explique Fatou Izidora Mara, "de rencontrer les jeunes pour leur offrir l'opportunité de toucher de manière concrète tout cet éventail d'outils numériques disponibles permettant de créer des solutions et de satisfaire les besoins". Pour la représentante personnelle du Chef de l'État auprès de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), ce programme vise à renforcer le potentiel et la créativité des jeunes du pays.

Ainsi, plusieurs modules sont visés dans le cadre de la formation. Il y a, entre autres, la programmation et la robotique, l'intelligence artificielle, la maintenance et les réseaux informatiques, l'électronique embarquée, la broderie numérique assistée par ordinateur, la modélisation et l'impression 3D, le dessin et l'animation 2D, le multimédia, la création de sites Web. À en croire Mme Mara, les jeunes qui sont en formation vont installer leur réseau internet à l'hôtel de ville où se tiennent les activités.

Ceci dit, le programme envisage de couvrir toute la région de Fatick. D'où son objectif de cibler 200 jeunes pour l'année 2025. Mieux, les organisateurs espèrent atteindre la moitié sous peu. "Nous comptons enrôler 100 jeunes d'ici quelques temps. Déjà, la demande est très forte et on a procédé à une sélection rigoureuse", fait savoir la représentante personnelle du Chef de l'État auprès de l'OIF.

Selon ses explications, cette initiative fondée sur le new deal technologique qui a été lancé par les autorités étatiques se veut d'éliminer les disparités régionales. Raison pour laquelle, le département de Foundiougne est choisi aux dépens de Dakar pour abriter son lancement.

Dans le souci de pérenniser le programme Numérique éducatif, il est prévu d'installer une salle multimédia au sein de la Maison de la culture et de la francophonie de Foundiougne (MCF).

D'après Fatou Izidora Mara, la prochaine étape du programme est prévue à Saint-Louis.