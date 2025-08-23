Afrique: Salon Africa Lounge à Yokohama - Le stand algérien suscite l'intérêt des entreprises japonaises

ALGER — Le stand de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) au salon Africa Lounge, organisé du 20 au 22 août à Yokohama (Japon), a suscité l'intérêt des entreprises japonaises, indique vendredi un communiqué de l'Agence.

Organisé en marge de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 2025), à laquelle a pris part le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Noureddine Ouadah, en qualité de Représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ce salon a connu la participation de 195 exposants représentant des organismes africains et des entreprises japonaises.

Le stand de l'AAPI a reçu la visite de nombreuses entreprises japonaises souhaitant accéder au marché africain via l'Algérie, considérée comme un pôle de croissance émergent dans l'économie mondiale avec des opportunités d'investissement prometteuses pour le Japon, souligne le communiqué.

Ces entreprises, précise la même source, opèrent essentiellement dans des secteurs comme l'agroalimentaire, l'industrie automobile, l'électronique, l'analyse des données satellitaires, la signalisation ferroviaire et les aliments pour bétail.

Le stand de l'AAPI a été animé par Mme Imane Toumi, directrice au sein de l'Agence, et M. Brahim Slamani, directeur du guichet unique décentralisé de Skikda, qui ont donné aux visiteurs un aperçu du climat d'investissement en Algérie, à la faveur des lois relatives à l'investissement et au foncier économique, en vue d'attirer des investissements japonais en Algérie et de renforcer le partenariat économique avec la partie nippone.