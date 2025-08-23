Afrique: Salon Africa Lounge à Yokohama - Le stand algérien suscite l'intérêt des entreprises japonaises

22 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le stand de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) au salon Africa Lounge, organisé du 20 au 22 août à Yokohama (Japon), a suscité l'intérêt des entreprises japonaises, indique vendredi un communiqué de l'Agence.

Organisé en marge de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 2025), à laquelle a pris part le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Noureddine Ouadah, en qualité de Représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ce salon a connu la participation de 195 exposants représentant des organismes africains et des entreprises japonaises.

Le stand de l'AAPI a reçu la visite de nombreuses entreprises japonaises souhaitant accéder au marché africain via l'Algérie, considérée comme un pôle de croissance émergent dans l'économie mondiale avec des opportunités d'investissement prometteuses pour le Japon, souligne le communiqué.

Ces entreprises, précise la même source, opèrent essentiellement dans des secteurs comme l'agroalimentaire, l'industrie automobile, l'électronique, l'analyse des données satellitaires, la signalisation ferroviaire et les aliments pour bétail.

Le stand de l'AAPI a été animé par Mme Imane Toumi, directrice au sein de l'Agence, et M. Brahim Slamani, directeur du guichet unique décentralisé de Skikda, qui ont donné aux visiteurs un aperçu du climat d'investissement en Algérie, à la faveur des lois relatives à l'investissement et au foncier économique, en vue d'attirer des investissements japonais en Algérie et de renforcer le partenariat économique avec la partie nippone.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.