Afrique: CHAN 2024 - Les 'Verts' pour une place dans le dernier carré

ALGER — L'équipe nationale de football A', affrontera samedi son homologue soudanaise, au stade Amaan de Zanzibar (18h00), en quarts de finale du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2024 (décalé à 2025), avec l'objectif de valider son ticket pour le dernier carré.

Après avoir terminé deuxième du groupe C lors du premier tour, derrière l'Ouganda, avec un parcours sans défaite (1 victoire et 3 nuls, NDLR), l'Algérie aura à coeur de poursuivre son aventure dans cette 8e édition, et surtout atteindre le dernier carré, comme ce fut le cas lors de ses deux précédentes participations (2011 et 2023).

Les joueurs du sélectionneur Madjid Bougherra devront faire face à un gros morceau, qui a terminé leader du groupe D, devant le tenant du titre le Sénégal, d'où l'importance pour les coéquipiers de Mohamed Réda Halaïmia de rester vigilants, puisque la moindre erreur sera synonyme d'élimination.

Même si tout n'a pas été parfait pour la sélection algérienne, notamment sur le plan offensif (5 buts marqués en 3 matchs, NDLR), les joueurs seront appelés à sortir le grand jeu face à une équipe soudanaise, qui représente quasiment l'ossature de l'équipe A, et qui a été auteure d'une retentissante victoire face au Nigeria (4-0) au premier tour.

Bougherra est conscient de l'importance de présenter un onze compétitif et conquérant, capable de faire la différence devant une sélection du Soudan qui a tenu en échec lors de son dernier match de la phase de groupes, le tenant du titre, le Sénégal (0-0).

Pour espérer passer l'écueil des Soudanais, les Algériens devront faire preuve de concentration et de lucidité devant le but adverse. Les camarades d'Abderrahmane Meziane ont manqué de concentration, ce qui leur a empêché de remporter les trois derniers matchs de la phase de groupes, en dépit de leur domination dans le jeu.

Comme on se retrouve

L'Algérie et le Soudan se sont rencontrés pour la première fois au CHAN, lors de la 2e édition disputée au Soudan. Le pays organisateur s'était imposé face à l'Algérie, en match de classement (1-0).

"Ce sera une autre finale, plus les matches avancent et ça va être très dur. Ça va se jouer sur des détails, le plus important c'est de bien récupérer. Physiquement, il faut vraiment accentuer la chose pour pouvoir accélérer dans le jeu quand on peut et être prêt 90 minutes durant. On a vu que quand on est tactiquement et collectivement bien organisés, c'est là que ça se passe bien, donc on a besoin d'énergie", a déclaré Bougherra à l'issue du dernier match face au Niger.

Sur le plan de l'effectif, à l'exception du forfait du milieu de terrain Akram Bouras, libéré par le staff technique, Bougherra aura l'embarras du choix pour composer son onze de départ.

Côté soudanais, les coéquipiers du buteur maison Abderazig Omer, espèrent créer l'exploit face à l'Algérie. Le Soudan ne s'était réuni que quatre jours avant le début de la compétition. Pourtant, les hommes du sélectionneur ghanéen Kwesi Appiah ont traversé la phase de groupes sans la moindre défaite.

"En avançant dans la compétition, les matchs deviennent plus difficiles. Le Sénégal est derrière nous, nous pensons désormais à l'Algérie. Ce ne sera pas facile, mais nous allons leur livrer un vrai combat", a indiqué Appiah.

En cas de qualification, l'Algérie affrontera en demi-finale le vainqueur de l'autre quart de finale entre le Kenya et Madagascar, le mardi 26 août au stade Benjamin Mkapa à Dar Es-Salaam (15h30).