Afrique du Nord: Athlétisme/Championnats arabes U18 - Cinq records détenus par des Algériens

ALGER — Cinq records des Championnats arabes des moins de dix-huit ans d'athlétisme sont détenus par des Algériens (trois chez les filles et deux chez les garçons), dont un vieux de près de trente ans, à savoir: celui de Baya Rahouli, au triple saut, avec un bond mesuré à 13,48 mètres, le 16 septembre 1996 aux Jeux de Lattaquié, en Syrie.

Les deux autres records arabes, détenus par des filles algériennes sont ceux de Souhir Bouali sur 100 mètres, avec un chrono de 11.61, réalisé le 8 juillet 2007 à Alger, et Baya Asma Araïbia en Heptathlon, avec un ratio de 5234 points, obtenu le 17 mai 2005 à Alger.

Chez les garçons, les records sont relativement récents, puisque le plus ancien des deux remonte à deux ans. Il s'agit du record de Louaï Lamraoui, au Décathlon, avec un ratio de 6870 points, obtenu le 26 mai 2023 à Alger.

Le cinquième et dernier record détenu par Algérien aux Championnats arabes des U18 est celui de Younes Ayachi au saut en hauteur, avec une marque à 2,18 mètres, réalisée le 21 février 2025 à Alger.

L'édition 2025 des Championnats arabes U18 se déroulera du 23 au 27 août courant, au Complexe Sportif Radès de Tunis (Tunisie), en présence de 18 pays.

Outre l'Algérie, les autres pays participants sont : le Sultanat d'Oman, la Palestine, les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Jordanie, l'Irak, Bahreïn, la Somalie, le Soudan, le Maroc, la Syrie, le Qatar, le Koweït, le Liban, l'Egypte, la Libye, et la Tunisie, pays hôte de la compétition.

L'Algérie s'est engagée avec un total de 34 athlètes (Garçons et Filles), qui pour la plupart ont réalisé leurs minima de qualification lors des Journées Elite & Jeunes Talents Sportifs, disputées entre le SATO du Stade 5-Juillet (Alger) et le Stade d'athlétisme de Souk El Tenine, dans la wilaya de Béjaïa.

Outre les athlètes des U18, l'effectif de la sélection nationale comporte trois jeunes filles de moins de 17 ans, à savoir: Yasmine Bouallaga, Salsabil Bounemeur et Fatma-Zohra Guessoum.

La demi-fondiste Bouallaga sera engagée sur le 800 mètres, alors que la jeune sprinteuse Bounemeur disputera le 100 mètres et le 200 mètres, et Guessoum sera engagée dans le 5000 mètres/marche.

Ces trois jeunes filles avaient montré de belles dispositions au cours des derniers mois et la Direction technique nationale a décidé de les récompenser, en les retenant pour ces Championnats arabes des U18.

La sélection nationale effectue depuis mardi un dernier stage de préparation au Centre de regroupement des élites nationales à Seraïdi (Annaba) et à partir duquel elle va rallier Tunis.

Il s'agit de la 11e édition de ces Championnats arabes U18 d'athlétisme, et l'Algérie ambitionne d'y glaner un maximum de médailles, de différentes couleurs.