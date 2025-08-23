Afrique: CHAN-2024 - 'On n'a pas voulu prendre de risques avec Bouras'

ZANZIBAR — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football A', composée de joueurs locaux, Madjid Bougherra, est revenu vendredi sur sa décision de libérer le milieu de terrain du MC Alger Akram Bouras, blessé, du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2024 (décalé à 2025) qui se déroule au Kenya, en Tanzanie, et en Ouganda (2-30 août).

"Avant le dernier match face au Niger (0-0), il a commencé à s'entraîneur avec ses coéquipiers, ça allait bien, mais le jour du match, le matin, il a ressenti une douleur, on n'a pas voulu prendre de risques. L'objectif était de ne pas mettre en péril la carrière du joueur", a-t-il indiqué au cours d'une conférence de presse.

Bougherra s'exprimait à la veille du match face au Soudan, samedi au stade Amaan à Zanzibar (18h00, heure algérienne), comptant pour les quarts de finale du CHAN.

"Bouras souffrait d'une ancienne blessure, avant même le début de la préparation pour le CHAN. Il n'aurait pas été prêt de jouer ce match face au Soudan. On a décidé de le libérer. Je lui souhaite prompt rétablissement. A l'image de Boulbina (transféré cet été à Al-Duhaïl au Qatar, NDLR), Bouras est un talent qui a émergé récemment, et qui représente l'avenir de l'équipe nationale", a-t-il conclu.

Bouras est le deuxième joueur à déclarer forfait pour le CHAN, après le milieu défensif du MCA, Mohamed Benkhemassa, forfait avant même le début du tournoi.

L'équipe nationale A' a terminé deuxième du groupe C, avec 6 points, à égalité avec l'Afrique du Sud, mais avec une différence de buts générale favorable, à une longueur de l'Ouganda (7 pts).