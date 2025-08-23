Algérie: Economie de l'eau - Plusieurs actions de sensibilisation pour inculquer les bonnes pratiques

ALGER — L'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE) a mené plusieurs actions de sensibilisation, durant le premier semestre de l'année en cours, ayant touché différentes couches de la société à travers le pays, avec pour objectif d'inculquer les bonnes pratiques d'économie et de gestion durable de cette ressource vitale.

Dans cette optique, 14.549 élèves ont été sensibilisés selon un bilan semestriel de l'AGIRE qui a organisé 260 "classes d'eau" dans les établissements scolaires, via ses cinq agences de bassin hydrographiques (ABH), ainsi que 53 sorties éducatives ayant permis à 1.422 écoliers de découvrir des infrastructures hydrauliques, notamment des stations d'épuration, des barrages et des stations de pompage.

La mobilisation s'est étendue bien au-delà des écoles. En partenariat avec le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, l'Agence a conduit durant le mois de Ramadhan une campagne nationale de sensibilisation ciblant les mosquées. Un protocole d'accord a permis la diffusion de messages sur la valeur de l'eau et le devoir de la préserver dans l'ensemble des mosquées des 58 wilayas, avant les prières de Tarawih et du vendredi.

Pour renforcer l'adhésion des imams, des journées d'information ont été organisées, notamment en juin à l'Ecole nationale Dar El Imam à Alger, sous le slogan : "La préservation de l'eau est un devoir religieux et une prise de conscience sociétale". L'objectif était de présenter les défis liés à la rareté de l'eau et aux effets du changement climatique, d'apporter des données locales sur la disponibilité de la ressource et d'encourager l'intégration de messages écologiques dans les prêches.

Au niveau local, chaque ABH a mené en mars une campagne qui ont touché 33 mosquées réparties sur 20 wilayas, en s'appuyant sur des cours religieux, des prêches et l'installation de stands d'information. Ces actions, appuyées par les imams et mourchidates, ont puisé leurs messages dans les versets coraniques et les enseignements du prophète Mohamed (QSSSL).

La mobilisation religieuse a culminé à l'occasion de l'Aïd El-Adha, avec une journée d'information réunissant imams et mourchidates représentant les 58 wilayas, afin d'inciter les citoyens à une utilisation rationnelle de l'eau en période de forte consommation.

La campagne a également ciblé les femmes au foyer, particulièrement dans les wilayas de Ouargla et Béchar, où 571 bénéficiaires ont participé à des ateliers organisés dans des mosquées et écoles coraniques. Des enfants inscrits dans ces écoles ont aussi été sensibilisés, comme à l'école coranique Cheikh Mohamed Ben Mohamed Mahdjoubi de la mosquée Abi Dhar El Ghifari à Ouargla, où 40 enfants ont suivi un "cours d'eau" mené par l'ABH du Sahara.

En parallèle, l'AGIRE a organisé plusieurs journées techniques et scientifiques réunissant acteurs institutionnels, chercheurs, universitaires et représentants des secteurs agricole et industriel. Ces rencontres ont abordé des thèmes clés tels que la réutilisation des eaux usées, la recharge artificielle des nappes et l'économie de l'eau.

A travers ce bilan, l'agence réaffirme son engagement à "renforcer les efforts de sensibilisation et d'information, tout en contribuant activement à la gestion durable des ressources hydriques du pays".