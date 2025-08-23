Algérie: Algérie Poste - Une nouvelle carte de paiement électronique pour les nouveaux bacheliers

ALGER — Algérie Poste a annoncé, vendredi dans un communiqué, le lancement d'une nouvelle carte de paiement électronique spécialement conçue pour les nouveaux bacheliers, qui sera distribuée à partir de septembre prochain.

Cette initiative, qui "vient appuyer les efforts de numérisation du parcours universitaire", reflète "l'ouverture de l'entreprise sur le milieu universitaire, véritable vivier de compétences nationales", précise le communiqué.

Cette carte "offrira aux étudiants une panoplie de services conçus pour répondre à leurs besoins quotidiens dans l'environnement universitaire, tout en promouvant l'usage sécurisé du paiement électronique", selon la même source.

Algérie Poste compte également, dans les prochaines semaines, "lancer une nouvelle gamme de cartes de paiement électronique, dans le cadre de sa stratégie d'amélioration continue de l'expérience client et de renforcement de l'inclusion financière", contribuant ainsi à "la consolidation de l'économie numérique nationale", conclut le communiqué.