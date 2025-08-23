Le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire - Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA) a réagi avec fermeté ce vendredi 22 août 2025, à la suite de la circulation sur les réseaux sociaux d'un document présenté comme une correspondance adressée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme au Représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU.

Une note jugée fausse et non authentifiée

Selon le communiqué signé par Me Blessy Jean Chrysostome, responsable du parti, des experts du PDCI-RDA ont procédé à plusieurs diligences de vérification afin d'en établir l'authenticité. À l'issue de ces analyses, il est apparu clairement que le document n'a jamais été émis par le Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme et n'a pas davantage été adressé au Représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies.

Le PDCI-RDA qualifie donc ce document de faux et met en garde contre les tentatives de manipulation de l'opinion.

Un appel à la prudence et à la mobilisation

En conséquence, le parti historique invite ses militants ainsi que l'ensemble des citoyens ivoiriens à ne donner aucun crédit à cette fausse note. « Le PDCI-RDA demande à ses militants et aux Ivoiriens de n'accorder aucun crédit à ce document », insiste le communiqué.

Le parti en appelle à la vigilance de tous face à la multiplication de fausses informations, surtout dans un contexte électoral marqué par des enjeux décisifs.

Cap sur le dépôt de candidature de Tidjane Thiam

Tout en démentant cette rumeur, le PDCI-RDA a saisi l'occasion pour rappeler à ses militants de se tenir prêts à accompagner le dépôt de candidature de son président, Tidjane Thiam, à la Commission électorale indépendante (CEI).

L'acte solennel est prévu ce dimanche 24 août à partir de 12 heures.

Avec cette réaction rapide, le PDCI-RDA entend démontrer sa détermination à préserver la sérénité du débat politique et à maintenir ses militants concentrés sur l'échéance électorale décisive qui s'annonce.