Né le 22 août 1942, le Contre-Amiral Mohamed Lamine Fadika fête aujourd'hui ses 83 ans. Officier général de la Marine nationale, ministre sous Félix Houphouët-Boigny et acteur clé des grandes politiques maritimes et environnementales de la Côte d'Ivoire, il incarne une génération de bâtisseurs qui ont marqué la trajectoire du pays.

À 83 ans, Mohamed Lamine Fadika demeure une figure phare de la Côte d'Ivoire maritime et politique

Brillant élève, il décroche en 1962 son baccalauréat de mathématiques avec mention bien au Lycée classique d'Abidjan avant de poursuivre des études scientifiques en France. Lauréat du prestigieux Concours Général Zellidja en 1963, il intègre l'École navale de Brest et obtient en 1966 son diplôme d'ingénieur, complété par des certificats de mathématiques et de physique. En 1974, il sort breveté de l'École supérieure de guerre navale de Paris.

Artisan d'un nouvel ordre maritime africain

En juillet 1967, Mohamed Lamine Fadika devient le tout premier officier de la Marine nationale ivoirienne. Il gravit rapidement les échelons : lieutenant de vaisseau, commandant de la Marine nationale dès 1970, puis attaché militaire à Paris. Promu capitaine de frégate en 1977, il atteint le grade de contre-amiral en mars 1993.

Ministre chargé de la politique navale, maritime et portuaire (1983-1987), il a été l'un des principaux architectes du Nouvel Ordre Maritime International, défendant la règle des « 40/40/20 » qui a favorisé l'essor des flottes marchandes africaines. Président-fondateur de la Conférence ministérielle des États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sur les transports maritimes, il a aussi dirigé la délégation africaine lors des négociations onusiennes sur le droit de la mer, contribuant à l'adoption du concept de Zone Économique Exclusive.

Sous son impulsion, le Port autonome d'Abidjan s'est doté d'infrastructures modernes, devenant un modèle en Afrique subsaharienne.