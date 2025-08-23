Afrique: Cybercriminalité/vaste coup de filet d'Interpol - Un suspect majeur arrêté en Côte d'Ivoire

22 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)

Interpol a annoncé, vendredi 22 août, l'arrestation de 1 209 personnes et la saisie de près de 100 millions de dollars lors d'une vaste opération contre la cybercriminalité en Afrique. L'opération, baptisée « Serengeti 2.0 », a été menée entre juin et août avec la participation de 18 pays africains et du Royaume-Uni.

Selon une dépêche de l'AFP, au total, près de 88 000 victimes ont été recensées, 97,4 millions de dollars récupérés et plus de 11 000 infrastructures malveillantes démantelées.

En Côte d'Ivoire, les enquêteurs ont mis à jour la persistance d'une fraude bien connue. Il est question d'escroqueries à l'héritage. Les victimes étaient incitées à payer des frais pour accéder à de prétendus héritages, causant un préjudice estimé à 1,6 million de dollars. La police ivoirienne a arrêté le principal suspect de ce réseau transnational et saisi du matériel électronique, de l'argent liquide et plusieurs véhicules.

D'autres pays ont également été touchés. En Angola, 25 centres de minage illégal de cryptomonnaies ont été fermés, pour une valeur de 37 millions de dollars de matériel saisi. En Zambie, une arnaque à l'investissement a fait 65 000 victimes, pour une perte totale de 300 millions de dollars.

Interpol appelle à renforcer la coopération internationale pour contrer ces réseaux criminels, qui fragilisent les économies et font chaque année des milliers de victime

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.