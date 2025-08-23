Interpol a annoncé, vendredi 22 août, l'arrestation de 1 209 personnes et la saisie de près de 100 millions de dollars lors d'une vaste opération contre la cybercriminalité en Afrique. L'opération, baptisée « Serengeti 2.0 », a été menée entre juin et août avec la participation de 18 pays africains et du Royaume-Uni.

Selon une dépêche de l'AFP, au total, près de 88 000 victimes ont été recensées, 97,4 millions de dollars récupérés et plus de 11 000 infrastructures malveillantes démantelées.

En Côte d'Ivoire, les enquêteurs ont mis à jour la persistance d'une fraude bien connue. Il est question d'escroqueries à l'héritage. Les victimes étaient incitées à payer des frais pour accéder à de prétendus héritages, causant un préjudice estimé à 1,6 million de dollars. La police ivoirienne a arrêté le principal suspect de ce réseau transnational et saisi du matériel électronique, de l'argent liquide et plusieurs véhicules.

D'autres pays ont également été touchés. En Angola, 25 centres de minage illégal de cryptomonnaies ont été fermés, pour une valeur de 37 millions de dollars de matériel saisi. En Zambie, une arnaque à l'investissement a fait 65 000 victimes, pour une perte totale de 300 millions de dollars.

Interpol appelle à renforcer la coopération internationale pour contrer ces réseaux criminels, qui fragilisent les économies et font chaque année des milliers de victime