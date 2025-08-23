Cote d'Ivoire: Prix Ivoire 2025 - Cinq finalistes dévoilés pour la prestigieuse distinction littéraire

L'association Akwaba Culture a publié, ce vendredi 22 août 2025, la liste des cinq ouvrages finalistes du Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression Francophone 2025, l'un des rendez-vous les plus attendus de la scène littéraire francophone en Afrique.

Une sélection parmi 88 ouvrages

Le jury, présidé par le critique littéraire Michel Koffi, et composé de Solange Anoh, Serge Grah, Koffi Koffi et Henri N'koumo, a procédé à la sélection finale après l'examen attentif de 88 ouvrages issus de 18 pays. À l'issue de ses travaux, cinq titres ont été retenus, illustrant la diversité et la richesse des voix littéraires africaines.

Les ouvrages finalistes sont Christian Eboulé, "Le Testament de Charles" (éd. Afrédit, 2025); Lucy Mushita, "Expat Blues" (éd. Project'îles, 2024); Dieudonné Niangouna, "La Mise en Papa" (éd. L'oeil d'or, 2023); Solo Niaré, "L'Eunuque et l'empereur" (éd. Nimba, 2024); Véronique Tadjo, "Je remercie la nuit" (éd. Mémoire d'Encrier, 2024)

Vers la désignation du lauréat

Le jury final, présidé par l'écrivaine et dramaturge Werewere-Liking, désignera le lauréat le 6 novembre 2025 à 14h TU. La cérémonie officielle de remise du 17e Prix Ivoire, doté d'une enveloppe de 3 000 000 FCFA (3 000 euros), se tiendra le samedi 5 décembre 2025 à Abidjan. Comme le stipule le règlement, seul le lauréat bénéficiera d'une prise en charge complète pour la remise du prix.

Une récompense de référence

Créé en 2008 par l'association Akwaba Culture, le Prix Ivoire bénéficie du parrainage du Ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, de l'ambassade de France à Abidjan et de la Librairie de France Groupe. En 2024, la distinction avait couronné Azza Filali (Tunisie) pour son roman Malentendues (éd. Elyzad), tandis qu'une mention spéciale avait été attribuée à Charline Effah (Gabon) pour Les Femmes de Bidibidi (éd. Emmanuel Colas).

En félicitant l'ensemble des participants de cette édition, Akwaba Culture adresse ses encouragements aux cinq finalistes qui concourent pour succéder à Azza Filali et inscrire leur nom au prestigieux palmarès du Prix Ivoire.

LISTE DES LAUREATS DU PRIX IVOIRE

2024 : Azza Filali (Tunisie), Malentendues, roman, éd. Elyzad, 2024, 326 p ; Mention spéciale à Charline Effah (Gabon) pour Les Femmes de Bidibidi, roman, éd. Emmanuel Colas ;

2023 : Jennifer Richard (Guadeloupe), Notre royaume n'est pas de ce monde, éd. Albin Michel ; Mention spéciale à Antoinette Tidjani Alou (Jamaïque/Niger) pour Mano de l'autre bord (éd. Project'îles) ;

2022 : Sami Tchak (Togo), Le continent du Tout et du presque Rien, roman, éd. JC Lattès ;

2021 : Blaise Ndala (RD Congo), Dans le ventre du Congo, roman, éd. Vallesse/ Mémoire d'Encrier) ;

2020 : Prix non décerné (édition annulée en raison de la maladie à coronavirus) ;

2019 : Isabelle Rochet (Côte d'Ivoire), Le Savon de la forêt, roman, éd.L'Harmattan;

2018: Gauz (Armand) (Côte d'Ivoire), Camarade papa, éd. Le Nouvel Attila ;

2017 : Johary Ravaloson (Madagascar), Vol à Vif, roman, éd. Dodo Vole ; Mention spéciale à Blaise Ndala (RD Congo) pour Sans Capote ni kalachnikov, roman, éd. Mémoire d'Encrier;

2016 : Marijosé Alie (Martinique), Le Convoi, roman, éd. HC Editions ; Mention Spéciale à Kidi BEBEY (Cameroun) pour Mon Royaume pour une guitare (éd. Michel Lafon) ;

2015 : Kettly Mars (Haïti), Je suis vivant, éd. Mercure de France ; Mention spéciale à Fathia Radjabou (Comores) pour Je ne sais pas quoi faire de ma vie... éd. Présence Africaine ;

2014 : Bahaa Trabelsi (Maroc), Parlez-moi d'amour ! nouvelles, éd. La Croisée des chemins ; Mention spéciale à Attita Hino (Côte d'Ivoire) pour Le Grand Masque a menti, roman, éd. Ceda-Nei;

2013 : Hemley Boum (Cameroun), Si d'aimer..., roman, éd. La Cheminante;

2012 : Mariama N'doye (Sénégal), L'Arbre s'est penché, roman, éd. Eburnie ;

2011: Frédéric Grah Mel (Côte d'Ivoire), Félix Houphouët-Boigny, biographie, éd. Cerap / Karthala;

2010: Elisabeth Ewombè-Moundo (Cameroun), La nuit du monde à l'envers, roman, éd. Panafrika / Silex / Nouvelles du Sud ;

2009 : Tiburce Koffi (Côte d'Ivoire), Mémoire d'une tombe, roman, éd. NEI-CEDA/ Présence Africaine ;

2008 : Racine Kane (Sénégal), Les Ballades nostalgiques, roman, éd. Panfrika; Mention spéciale à Salla Niang (Sénégal) pour La dernière lettre, roman, éd. Présence Africaine.