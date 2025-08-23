Congo-Kinshasa: Kinshasa - 35 enfants réunifiés avec leurs familles grâce à l'association Karibu

22 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Trente-cinq enfants en rupture familiale ont été réunis avec leurs familles biologiques, après 23 jours d'accompagnement psycho-social, de médiation et de remise à niveau. Un moment d'émotion et d'espoir a donc été observé le jeudi 21 août à Kinshasa, lors de la cérémonie de clôture d'une retraite organisée par l'association Karibu, dédiée à la réunification familiale des enfants vivant dans la rue.

À cette occasion, les enfants ont reçu des fournitures scolaires : cahiers, stylos, tissus d'uniformes -- un geste symbolique qui marque leur réintégration dans le circuit éducatif. Pour Léonard Matamba, président de Karibu, cette retraite est bien plus qu'un simple regroupement :

« Elle permet aux enfants de découvrir leurs potentialités, de se reconstruire et de retrouver leur place dans la société ».

Des jeunes autrefois pris en charge par Karibu ont témoigné de leur parcours, certains ayant obtenu leur diplôme d'État et intégré des entreprises. Ces récits illustrent la durabilité de l'approche de Karibu, qui ne se limite pas à sortir les enfants de la rue, mais les accompagne vers une autonomie réelle.

Depuis sa création en 2003, Karibu a réunifié plus de 1 600 enfants avec leurs familles biologiques. L'association agit aussi sur les causes profondes du rejet familial : précarité, isolement, perte de repères, en soutenant les familles par des formations, des kits alimentaires et des microcrédits.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.