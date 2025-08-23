Congo-Kinshasa: Kinshasa - 35 enfants réunifiés avec leurs familles grâce à l'association Karibu

Trente-cinq enfants en rupture familiale ont été réunis avec leurs familles biologiques, après 23 jours d'accompagnement psycho-social, de médiation et de remise à niveau. Un moment d'émotion et d'espoir a donc été observé le jeudi 21 août à Kinshasa, lors de la cérémonie de clôture d'une retraite organisée par l'association Karibu, dédiée à la réunification familiale des enfants vivant dans la rue.

À cette occasion, les enfants ont reçu des fournitures scolaires : cahiers, stylos, tissus d'uniformes -- un geste symbolique qui marque leur réintégration dans le circuit éducatif. Pour Léonard Matamba, président de Karibu, cette retraite est bien plus qu'un simple regroupement :

« Elle permet aux enfants de découvrir leurs potentialités, de se reconstruire et de retrouver leur place dans la société ».

Des jeunes autrefois pris en charge par Karibu ont témoigné de leur parcours, certains ayant obtenu leur diplôme d'État et intégré des entreprises. Ces récits illustrent la durabilité de l'approche de Karibu, qui ne se limite pas à sortir les enfants de la rue, mais les accompagne vers une autonomie réelle.

Depuis sa création en 2003, Karibu a réunifié plus de 1 600 enfants avec leurs familles biologiques. L'association agit aussi sur les causes profondes du rejet familial : précarité, isolement, perte de repères, en soutenant les familles par des formations, des kits alimentaires et des microcrédits.