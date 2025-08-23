Congo-Kinshasa: Au moins 5 000 ménages de Kindu reçoivent 90 tonnes de semences grâce au programme PADRIR

Le Programme d'appui au développement rural inclusif et résilient (PADRIR) a distribué, ce jeudi 21 août, 90 tonnes de semences agricoles à 5 000 ménages de la ville de Kindu, dans la province du Maniema. Cette initiative, financée par les partenaires du programme, vise à renforcer la sécurité alimentaire et à stimuler la production agricole locale.

La dotation comprend plusieurs variétés stratégiques :

Maïs,

Riz,

Arachide,

Soja,

Boutures de manioc.

Ces semences proviennent des agris multiplicateurs et de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique (INERA) Salubezya, qui avaient reçu des semences de base du PADRIR pour les multiplier.

Le coordonnateur national du PADRIR, Muteba Kalala, a souligné que cette distribution s'inscrit dans une stratégie de renforcement de la filière semencière :

« Lorsque les semences sont données aux ménages, ce n'est pas pour la consommation. Nous attendons qu'ils s'approprient le programme, qu'ils comprennent que les semences sont données aux ménages, ce n'est pas pour la consommation ».

De son côté, l'ingénieur Augustin Mulongoy de l'INERA Salubezya a salué l'impact de cette initiative :

« Ces semences vont permettre de booster la filière semencière dans la province, en augmentant la production et en servant tous les opérateurs, des multiplicateurs aux petits producteurs ».

Présent à la cérémonie, le gouverneur de province a exprimé sa satisfaction et son optimisme quant à l'avenir agricole du Maniema. Il estime que, si cette dynamique se poursuit, la province pourra atteindre l'autosuffisance en semences agricoles dès les prochaines saisons.