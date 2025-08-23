Congo-Kinshasa: Au moins 5 000 ménages de Kindu reçoivent 90 tonnes de semences grâce au programme PADRIR

22 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Programme d'appui au développement rural inclusif et résilient (PADRIR) a distribué, ce jeudi 21 août, 90 tonnes de semences agricoles à 5 000 ménages de la ville de Kindu, dans la province du Maniema. Cette initiative, financée par les partenaires du programme, vise à renforcer la sécurité alimentaire et à stimuler la production agricole locale.

La dotation comprend plusieurs variétés stratégiques :

  • Maïs,
  • Riz,
  • Arachide,
  • Soja,
  • Boutures de manioc.

Ces semences proviennent des agris multiplicateurs et de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique (INERA) Salubezya, qui avaient reçu des semences de base du PADRIR pour les multiplier.

Le coordonnateur national du PADRIR, Muteba Kalala, a souligné que cette distribution s'inscrit dans une stratégie de renforcement de la filière semencière :

« Lorsque les semences sont données aux ménages, ce n'est pas pour la consommation. Nous attendons qu'ils s'approprient le programme, qu'ils comprennent que les semences sont données aux ménages, ce n'est pas pour la consommation ».

De son côté, l'ingénieur Augustin Mulongoy de l'INERA Salubezya a salué l'impact de cette initiative :

« Ces semences vont permettre de booster la filière semencière dans la province, en augmentant la production et en servant tous les opérateurs, des multiplicateurs aux petits producteurs ».

Présent à la cérémonie, le gouverneur de province a exprimé sa satisfaction et son optimisme quant à l'avenir agricole du Maniema. Il estime que, si cette dynamique se poursuit, la province pourra atteindre l'autosuffisance en semences agricoles dès les prochaines saisons.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.