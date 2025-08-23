Congo-Kinshasa: Martin Fayulu exige le cessez-le-feu et l'application de la résolution 2773

Martin Fayulu, président de la coalition LAMUKA et figure de l'opposition congolaise, a réaffirmé ce 22 août 2025 sa position ferme concernant les pourparlers en cours à Doha, au Qatar, entre les délégations du Gouvernement congolais et du M23/AFC.

En fait, les deux délégations sont sur place pour poursuivre les pourparlers, après que la médiation qatarie a présenté un projet d'« accord de paix global ».

Selon Martin Fayulu, ces discussions doivent viser un seul objectif : imposer un cessez-le-feu immédiat et garantir l'application stricte de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU.

Sur son compte X (anciennement Twitter), Fayulu a déclaré :

« La réunion de Doha ne doit poursuivre qu'un seul objectif : imposer le cessez-le-feu et l'application de la résolution 2773. Le reste relève du dialogue inclusif entre Congolais, sous médiation CENCO/ECC et avec l'appui de l'Union africaine ».

Cette résolution, adoptée en 2022, condamne le soutien militaire du Rwanda au M23, exige le retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais, et appelle le M23 à cesser les hostilités.

Fayulu insiste sur le fait que toutes les autres questions doivent être traitées dans le cadre d'un dialogue inclusif entre Congolais, sous la médiation de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et de l'Église du Christ au Congo (ECC), avec le soutien de l'Union africaine.

Contexte diplomatique tendu

Alors que la médiation qatarie a proposé un accord de paix global, les combats se poursuivent sur le terrain, notamment dans le Nord-Kivu, en violation du cessez-le-feu précédemment signé à Doha. La pression monte sur les acteurs régionaux et internationaux pour que les engagements diplomatiques se traduisent en résultats concrets.