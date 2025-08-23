Congo-Kinshasa: Rentré scolaire - Raïssa Malu sollicite l'accompagnement des syndicalistes

La ministre d'Etat en charge de l'Education, Raïssa Malu veut une rentrée scolaire apaisée.

À quelques jours de la rentrée scolaire, la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Raïssa Malu, a rencontré les leaders syndicaux du secteur éducatif sous le chapiteau du Collège Boboto, dans la commune de Gombe, à Kinshasa. Cette réunion a permis aux deux parties d'évaluer les avancées réalisées sur les engagements pris par le Gouvernement lors des assises de Bibwa en août 2024.

Lors de cette rencontre, le président de l'Intersyndicale du secteur de l'Éducation, Godefroid Matondo, a salué l'initiative de la ministre d'instaurer un dialogue direct et sincère avec les représentants syndicaux. Il a souligné l'importance de cette démarche pour favoriser des solutions consensuelles et faire remonter les préoccupations de la base vers l'autorité de tutelle.

Le directeur du cabinet de la Ministre d'État, Simon Zono, a, quant à lui, détaillé les engagements déjà tenus par le Gouvernement, ainsi que ceux en cours de réalisation. Il a insisté sur la ferme volonté de l'exécutif de maintenir une collaboration étroite avec le banc syndical, dans l'intérêt supérieur des enseignants et des enfants congolais.

De son côté, la ministre Raïssa Malu a rassuré les délégués syndicaux de l'engagement du Gouvernement à oeuvrer pour l'amélioration des conditions de travail des enseignants, malgré les contraintes budgétaires, notamment celles liées à la crise sécuritaire dans l'Est du pays.

Le Gouvernement prévoit une série d'actions concrètes, dont le nettoyage du fichier de la paie, afin de mobiliser des ressources supplémentaires pour rémunérer les enseignants NP (non payés) et NU (non mécanisés).

Cette rencontre marque une étape cruciale dans la préparation de la rentrée scolaire prévue pour le 1er septembre.