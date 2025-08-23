Sénégal: Thiaroye Sur Mer - La Gendarmerie réalise une saisie de 243 kg de chanvre indien

22 Août 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Exploitant un renseignement relatif à un probable débarquement d'une importante quantité de chanvre indien transportée à bord d'une pirogue en provenance d'un pays limitrophe, la Compagnie de Gendarmerie de Keur Massar a conduit, dans la nuit du 21 août 2025, une opération conjointe avec la Légion de gendarmerie maritime et fluviale.

Ainsi, au cours de cette mission, la Brigade de recherches de Keur Massar, appuyée par la Section spéciale chargée de la protection de l'environnement, a procédé à une intervention en mer au large du quai de Thiaroye-sur-Mer.

Cette action a permis l'interpellation de deux individus à bord d'une pirogue ainsi que la saisie de quatre ballots de chanvre indien d'un poids total de 243 kilogrammes soigneusement dissimulés sous des filets de pêche, d'une pirogue et d'un moteur hors-bord de 15 chevaux.

L'enquête suit son cours.

La Gendarmerie nationale appelle les populations à la vigilance et les invite à signaler gratuitement tout renseignement utile aux numéros verts 800 00 20 20 ou 123.

